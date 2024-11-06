ترامب مُعلنًا فوزه على هاريس: "صنعنا التاريخ الليلة"

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(CNN)-- استناداً إلى التوقعات الحالية لشبكة CNN، فإن طريق نائب الرئيس، كامالا هاريس نحو النصر يتقلص.

ويمتلك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 266 صوتًا بالمجمع الانتخابي، مقابل 188 لمنافسته هاريس، حسب إحصاء CNN، وهذا يعني أن ترامب يحتاج فقط إلى 4 أصوات تجمع انتخابي للفوز بالرئاسة.

وتوقعت شبكة CNN أن يفوز ترامب بالعديد من الولايات الحاسمة الرئيسية – بما في ذلك ولاية كارولينا الشمالية وجورجيا، والأهم من ذلك، ولاية بنسلفانيا.

وحتى كتابة هذا التقرير نال ترامب 67,428,955 مليون صوت بنسبة 51.2% مقابل 62,225,290 مليون صوت بنسبة 47.2% لهاريس.