زيلينسكي لـCNN: بوتين لن يوقف الحرب لأنه "خائف".. وهذا ما سيدفعه للتفاوض

زيلينسكي يكشف لـCNN تفاصيل مكالمة هاتفية مع ترامب قبل شهرين.. ماذا دار بينهما؟

(CNN) -- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن تقديم تنازلات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مقبول وسيكون بمثابة "انتحار لأوروبا بأكملها"، وحث الحلفاء على ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا.

وصرّح زيلينسكي في خطاب ألقاه خلال اجتماع للزعماء الأوروبيين في بودابست بالمجر، حيث يشتهر زعيم الدولة المضيفة، فيكتور أوربان، بعلاقته الوثيقة مع الكرملين، قائلا: "العناق مع بوتين لن يساعد. البعض منكم يحتضنه منذ 20 عامًا، والأمور تزداد سوءًا... الضغط وحده هو الذي يمكن أن يضع له حدودًا".

وسلط زيلينسكي الضوء أيضًا على محادثته “المثمرة” مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء.

وأضاف الرئيس الأوكراني قائلا: "لا يمكننا حتى الآن أن نعرف ما هي أفعاله (ترامب) بالتحديد. ولكننا نأمل أن تصبح أمريكا أقوى".

وأردف زيلينسكي: "هذا هو نوع أمريكا الذي تحتاجه أوروبا وأوروبا قوية هي ما تحتاجه أمريكا".

وكرر الرئيس الأوكراني رسالته بأن كييف ستسعى إلى تحقيق "السلام من خلال القوة" بدلاً من التنازل عن الأراضي أو الحياد.

وقال زيلينسكي: "الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر ما يجب وما لا ينبغي أن يكون على جدول الأعمال لإنهاء هذه الحرب".

وأردف الرئيس الاوكراني: "وينبغي لأي دولة وأي زعيم يحترم القانون الدولي ويجلس على هذه الطاولة أن يفهم أن المفترسين يطلبون دائما المزيد والمزيد".