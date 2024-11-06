أول تعليق لزيلينسكي بعد إعلان ترامب فوزه بالانتخابات الأمريكية 2024

(CNN)-- هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب، الأربعاء، وقال إنه يقدر التزام ترامب بـ “السلام من خلال القوة”، حيث يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق يستعد لتحقيق النصر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تعلن شبكة CNN بعد عن السباق لصالح ترامب ولا يزال يجري فرز الأصوات في عدة ولايات، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق، أعلن فوزه في خطاب بمقر حملته الانتخابية في وقت لاحق.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أتذكر اجتماعنا الرائع مع الرئيس ترامب في سبتمبر، عندما ناقشنا بالتفصيل العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة. الشراكة الاستراتيجية وخطة النصر وسبل وضع حد للعدوان الروسي على أوكرانيا".

وأضاف: "إنني أقدر التزام الرئيس ترامب بنهج ’السلام من خلال القوة‘ في الشؤون العالمية. وهذا هو بالضبط المبدأ الذي يمكن عمليا أن يجعل السلام العادل أقرب إلى أوكرانيا"، لافتا بالقول: "آمل أن نضعه موضع التنفيذ معًا".

واستطرد قائلا: "إننا نتطلع إلى عصر الولايات المتحدة الأمريكية القوية تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب.. نعتمد على الدعم القوي المستمر من الحزبين لأوكرانيا في الولايات المتحدة.. نحن مهتمون بتطوير التعاون السياسي والاقتصادي متبادل المنفعة الذي سيفيد بلدينا".