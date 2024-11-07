"لا أتنازل عن القتال الذي أشعل هذه الحملة".. شاهد ما قالته هاريس لأنصارها بعد خسارة الانتخابات الأمريكية

تفاصيل "الصدمة وعدم التصديق" بحملة هاريس بعد فوز ترامب وسبب ذلك.. مراسلة CNN توضح

ترامب مُعلنًا فوزه على هاريس: "صنعنا التاريخ الليلة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، ضجة وتفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا صورة لها بعد إعلان فوز دونالد ترامب وخسارة كامالا هاريس بالانتخابات الأمريكية 2024.

الصورة المتداولة لبيلوسي وهي ديمقراطية من كاليفورنيا كانت خلال التجمع لسماع خطاب المرشحة الرئاسية الديمقراطية، نائب الرئيس كامالا هاريس، الأربعاء، في جامعة هوارد في واشنطن.

ووفقا لإحصاء شبكة CNN فإن دونالد ترامب سيكون الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد عودته الأكثر أهمية في التاريخ السياسي والتي ستمنحه قوة هائلة في الداخل وسترسل موجات صادمة في جميع أنحاء العالم.

ونال ترامب 72,602,177 مليون صوت بنسبة 50.8% مقابل 67,893,572 مليون صوت لهاريس بنسبة 47.5%، وفيما يتعلق بعدد أصوات المجمع الانتخابي (يحتاج المرشح لـ270 صوتا للفوز) حصّل ترامب 295 صوتا مقابل 226 لهاريس.