ترامب يهاجم بيلوسي قبيل الانتخابات: "أرغب بوصفها بكلمة تبدأ بحرف B"

(CNN) – قال الرئيس السابق دونالد ترامب الثلاثاء خلال التجمع الأخير لحملته الانتخابية لدورة 2024 إنه يريد أن يطلق على رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي كلمة "تبدأ بحرف B".

وقال ترامب عن بيلوسي قبل أن يُصدر صوت حرف الـB: "إنها شخص فاسد، إنها شخص سيء. إنها شريرة، مريضة، مجنونة".

وتابع الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية: "لا... إنها كلمة تبدأ بحرف B لكن لن أقولها. رغم أنني أرغب بذلك"، ثم أتبع ذلك بضحكة رافقها تصفيق من الحضور.

ويهاجم ترامب بيلوسي باستمرار، ووصف مؤخرًا النائب الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا بأنها "عدو من الداخل".