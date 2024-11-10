"لا أتنازل عن القتال الذي أشعل هذه الحملة".. شاهد ما قالته هاريس لأنصارها بعد خسارة الانتخابات الأمريكية

تفاصيل "الصدمة وعدم التصديق" بحملة هاريس بعد فوز ترامب وسبب ذلك.. مراسلة CNN توضح

(CNN)-- شاركت مينا هاريس ابنة أخت نائب الرئيس، كامالا هاريس، صورتين على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت لبناتها يلعبن لعبة "وصّل أربعة"، بعد خسارة نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتظهر الصور هاريس مع أطفال مينا، أمارا وليلا، وهم يلعبون اللعبة معًا على الأرض. ترتدي هاريس قميصًا من النوع الثقيل من طراز Howard Bison وترتدي إحدى حفيداتها قميص Harris-Walz.

وكتبت مينا هاريس بتعليق على الصورة: "العودة إلى حيث بدأ كل شيء قبل بضعة أشهر فقط.. امتناني الأبدي لكل من حضر.. نحن نحبها كثيرًا".

ويبدو أن التعليق يشير إلى المكان الذي عادت فيه هاريس في يوليو عندما علمت أن الرئيس جو بايدن سينسحب من السباق الرئاسي لعام 2024

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