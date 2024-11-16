"العام المقبل قد يكون مُلحّاً لبوتين".. ما القصة؟

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن حرب روسيا في أوكرانيا "ستنتهي بشكل أسرع" عندما يتولى دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي.

وفي حديثه في مقابلة إذاعية مع هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية (سوسبيلن)، اعترف زيلينسكي بالوضع الصعب في ساحة المعركة، حيث تضاعف روسيا قواها في القوى العاملة والأسلحة.

وقال إن الحرب "ستنتهي بشكل أسرع مع سياسة هذا الفريق الذي سيقود البيت الأبيض الآن"، في إشارة إلى إدارة ترامب القادمة.

وأضاف: "هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم، وهو مهم جدًا لهم أيضًا".

وأكد زيلينسكي أنه من جانب أوكرانيا، "يجب أن نفعل كل شيء لضمان انتهاء الحرب العام المقبل من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وزعم ترامب مرارًا وتكرارًا أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا لم تكن لتبدأ لو كان رئيسًا. في يوليو/تموز، قال إنه يمكنه تسوية الحرب في يوم واحد - دون أن يقول كيف سيفعل ذلك. كما ألقى الرئيس المنتخب بظلال من الشك على استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه كييف، وأدلى بتعليقات تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط على أوكرانيا لحملها على إبرام هدنة غير مستقرة مع روسيا.

عسكريًا، تحقق روسيا مكاسب في مواقع رئيسية على طول الخطوط الأمامية في شرق وجنوب شرق أوكرانيا، في حين تطلق موجة تلو الأخرى من الغارات الجوية ضد المدن الأوكرانية.

لا تزال استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبدو وكأنها تسحق أوكرانيا ببطء. لكن عددًا من المحللين قالوا إن بوتين لديه فرصة محدودة لتحقيق هذا الهدف، نظرًا للخسائر المذهلة التي تتكبدها روسيا لتحقيق حتى أصغر تقدم.

من الواضح أن الضغوط التي يفرضها الصراع على الاقتصاد الروسي تتزايد، والتضخم مرتفع، فيما تواجه الشركات نقصًا في العمالة. وفي حين أن عدد سكان روسيا أكبر بكثير من عدد سكان أوكرانيا، فإنها تعاني من خسائر كبيرة، ويشكل تجنيد قوات جديدة مشكلة بالفعل.