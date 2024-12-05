جيف بيزوس يعلن عن توقعاته بشأن إدارة ترامب.. والخلافات مع إيلون ماسك

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

ما مدى تأثير إيلون ماسك على ترامب في قرار التعيينات بإدارته؟ شاهد ما قالته مصادر لـCNN

كيف يمكن لإيلون ماسك أن يؤثر على ولاية ترامب الثانية؟

(CNN)-- قال مؤسس أمازون جيف بيزوس إنه "متفائل للغاية" بشأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف بيزوس خلال مقابلة في مؤتمر لصحيفة نيويورك تايمز للصفقات، الأربعاء: "يبدو أنه يتمتع بقدر كبير من الطاقة فيما يتعلق بتقليص التنظيم الحكومي"، وأضاف أنه سيكون على استعداد "لمساعدته في القيام بذلك"، وأنه يعتقد أن أمريكا "مثقلة بالتنظيم المفرط".

وتابع: "أنا متفائل للغاية بأن الرئيس ترامب جاد بشأن هذه الأجندة التنظيمية وأعتقد أنه لديه فرصة للنجاح، وهو أكثر هدوءا مما كان عليه في الولاية الأولى، وأكثر ثقة واستقرارا".

وتأتي تصريحات بيزوس في الوقت الذي بدأ فيه العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا في السعي إلى التواصل مع ترامب، بما في ذلك حول سياسة التكنولوجيا.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة هذا الأسبوع إن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا يسعى أيضًا إلى دور "نشط" في مناقشات السياسة مع فريق ترامب.

وذكر بيزوس أيضًا أنه "غير قلق" بشأن العلاقة بين الملياردير إيلون ماسك- الذي تتنافس شركته سبيس إكس مع بلو أوريجين التابعة لبيزوس وتنافس شركة إكس إيه آي جهود أمازون في مجال الذكاء الاصطناعي، وترامب.

وقال إنه يأخذ "على محمل الجد" التزامات ماسك بأنه لن يستخدم سلطته السياسية ضد منافسيه من الشركات.

كما علق الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت ساندر بيتشاي على إدارة ترامب القادمة في مقابلة منفصلة خلال فعالية عقدت الثلاثاء، وقال بيتشاي عن محادثاته مع ترامب: "إنه بالتأكيد يركز بشدة على القدرة التنافسية الأمريكية، وخاصة في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي".