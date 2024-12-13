على خطى ميتا.. أمازون تخطط للتبرع لصالح تنصيب ترامب

نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2024

وسط عدم اليقين مما ستجلبه إدارة ترامب القادمة.. ما الذي تحاول الصين توضيحه للعالم؟

(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن أمازون تخطط للتبرع بمليون دولار لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وأضاف أنه من المتوقع أن يزور مؤسس أمازون جيف بيزوس ترامب شخصيا في الأيام المقبلة، حيث يسعى هو وأصحاب شركات التكنولوجيا العملاقة إلى إقامة علاقات أوثق مع ترامب.

وأكدت شركة أمازون لـ CNN مساء الخميس أنها ستتبرع بمليون دولار نقدًا لحفل التنصيب، كما ستقدم تبرعًا عينيًا بقيمة مليون دولار من خلال بث الحدث على أمازون فيديو.



ومن جانبه، بدأ ترامب في التقرب من عمالقة التكنولوجيا، وتفاخر بمحادثاته الخاصة معهم في المقابلات، وأصبخ يثني على الشركات التي ألقى باللوم عليها ذات يوم جزئيا في هزيمته خلال انتخابات 2020.

وتحدث بيزوس وترامب خلال الصيف بعد محاولة اغتيال الرئيس المنتخب وأشاد بيزوس بترامب علنًا في ذلك الوقت، وذكر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أظهر رئيسنا السابق شجاعة هائلة أمام رصاصات حقيقية".

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال كانت أول من أورد عن تبرع أمازون.

وفي السابق، انتقد ترامب بيزوس بسبب ملكيته لصحيفة واشنطن بوست وتغطية الصحيفة له، وذكر ترامب في عام 2015، عبر "إكس" "إذا اضطرت إلى دفع ضرائب عادلة، فسوف تنهار أسهمها وستنهار مثل كيس ورقي. احتيال واشنطن بوستينقذها".

وفي الآونة الأخيرة، شهدت صحيفة واشنطن بوست حالة من الاضطراب في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن حجب بيزوس تأييد الصحيفة في السباق الرئاسي لعام 2024.

وكتب بيزوس في مقال رأي: "لا يفعل التأييد شيئًا لترجيح كفة الانتخابات، ولن يقول أي ناخب غير حاسم في بنسلفانيا، سأصوت بسبب تأييد الصحيفة ما يفعله التأييد في الواقع هو خلق تصور للتحيز، وعدم الاستقلال، وإنهاء هذه القرارات قرار مبدئي، وهو القرار الصحيح".

كان للقرار تداعيات عميقة على الصحيفة، حيث استقال أعضاء مجلس تحرير الصحيفة بسبب قرار عدم إصدار تأييدها لنائب الرئيس كامالا هاريس، وألغى آلاف القراء اشتراكاتهم في الصحيفة كما أعرب الموظفون علنًا عن معارضتهم.

والتقى ترامب أيضًا مع مسؤولين تنفيذيين من شركة بلو أوريجين، وهي شركة فضاء أسسها بيزوس.

ونفى بيزوس مزاعم بأنه حجب التأييد لكسب ود ترامب، قائلاً إنه لم يكن لديه علم مسبق بالاجتماع.

وأكدت شركة ميتا، الأربعاء، أنها تبرعت بمليون دولار لصندوق التنصيب، بعد أسبوعين من لقاء الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ مع ترامب بشكل خاص في منتجعه مار إيه لاغو.

وهذا تحول كبير عن النهج السابق للشركة تجاه ترامب قبل ما يقرب من 4 سنوات، عندما حظرته من منصاتها بعد اقتحام أنصاره الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

واختلف ترامب مرارا وتكرارا مع زوكربيرغ ، وبدا أن الرئيس المنتخب يهدد رئيس شركة ميتا في كتاب نُشر هذا العام، حيث كتب: "نحن نراقبه عن كثب، وإذا فعل أي شيء غير قانوني هذه المرة فسوف يقضي بقية حياته في السجن، كما سيفعل الآخرون الذين يغشون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".