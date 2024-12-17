نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

أسفر عن مقتل شخص على الأقل.. أوكرانيا تشن هجومًا بطائرات مسيّرة على منطقة موسكو

أوكرانيا تتعمق أكثر في الأراضي الروسية.. وهذه الإجراءات التي تتخذها موسكو

لكم وركل.. فيديو يُزعم أنه لقوات الأمن تضرب بوحشية أحد المشتبه بهم في هجوم موسكو

شاهد.. الروس يخرجون لتقديم العزاء بعد مقتل أكثر من 130 شخصًا بهجوم موسكو

أحد منفذيه اعترف بأنه جُند مقابل المال.. إليكم ما نعرفه حتى الآن عن هجوم موسكو

(CNN)-- قال مصدر مطلع على العملية لشبكة CNN، الثلاثاء، إن أجهزة الأمن الأوكرانية تقف وراء اغتيال جنرال روسي في موسكو.

وقُتل الجنرال إيغور كيريلوف، الذي أشرف على قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيماوية الروسية، بعبوة ناسفة زُرعت في دراجة كهربائية خارج مبنى سكني على بعد حوالي 7 كيلومترات (4 أميال) جنوب شرق الكرملين، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.

وقال المصدر لشبكة CNN: "كان كيريلوف مجرم حرب وهدفا مشروعا تماما، حيث أصدر أوامر باستخدام مواد كيماوية محظورة ضد الجيش الأوكراني".

وأضاف المصدر: "مثل هذه النهاية المخزية تنتظر كل من يقتل الأوكرانيين. الانتقام لجرائم الحرب لا مفر منه".

وجاء مقتل كيريلوف بعد يوم واحد من توجيه الادعاء الأوكراني اتهامات غيابية للجنرال باستخدام أسلحة كيميائية محظورة في الحرب على أوكرانيا.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، تم تسجيل أكثر من 4800 حالة استخدام روسي للذخائر الكيميائية بناء على أوامر كيريلوف منذ بداية الحرب.





