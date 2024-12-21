إصابة ما يصل إلى 80 شخصًا.. إليك ما نعرفه عن حادث الدهس في سوق الكريسماس بألمانيا

(CNN)-- قال مصدر سعودي مطلع على الاتصالات لشبكة CNN، السبت، إن السلطات السعودية حذرت نظيراتها الألمانية من المشتبه به في هجوم الدهس بسوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، ثلاث مرات.

وأوضح المصدر أن التحذير الأول جاء في عام 2007 وكان متعلقا بمخاوف لدى السلطات السعودية من أن "طالب أ" قد عبر عن آراء متطرفة مختلفة.

وقال المصدر إن المملكة العربية السعودية تعتبره هاربا وطلبت تسليمه من ألمانيا بين عامي 2007 و2008، مضيفًا أن السلطات الألمانية رفضت، مشيرة إلى مخاوف بشأن سلامة الرجل في حال عودته.

وزعمت السلطات السعودية أن الرجل قام بمضايقة السعوديين في الخارج الذين عارضوا آرائه السياسية. كما أشارت إلى أنه أصبح مؤيدًا لحزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين المتشدد، وطور آراء متطرفة معادية للإسلام، بحسب المصدر.