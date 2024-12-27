نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

ترامب يعرض أجندته الرئاسية في مقابلة مع تايم.. إليك أبرز الملفات وكيف سيتعامل معها

"قيصر الحدود" بإدارة ترامب الجديدة لـCNN: سنبني مرافق احتجاز.. والترحيل "سيبدأ من اليوم الأول"

مصيره بيد ترامب.. 4 سيناريوهات قد تنقذ تيك توك من الحظر في أمريكا

(CNN)-- وصلت الفترة الانتقالية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى مرحلتها النهائية، مع بقاء أقل من شهر قبل أن يؤدي اليمين الدستورية باعتباره الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وتتبعت شبكة CNN الوعود التي قطعها لولاية ثانية على مدار العام خلال الحملة الانتخابية، في الأشهر الأخيرة، ذكر ترامب وفريقه على وجه التحديد السياسات التي سيطبقها في اليوم الأول من رئاسته، وهي تشمل:

إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بدء ما يقول ترامب إنه سيكون "أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأمريكي ". تسريع تصاريح الحفر والتكسير التراجع عن اللوائح البيئية العفو عن الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بتمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي التوقيع على أمر تنفيذي من شأنه قطع التمويل الفيدرالي عن أي مدرسة "تدفع نظرية العرق وجنون المتحولين جنسياً وغيرها من المحتويات العنصرية أو الجنسية أو السياسية غير المناسبة بحياة أطفالنا ". التراجع عن سياسات الرئيس جو بايدن المتعلقة بالسيارات الكهربائية فرض الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من المكسيك وكندا والصين

وستقام مراسم التنصيب ظهر يوم 20 يناير 2025، حيث سيؤدي ترامب اليمين الدستورية على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، وفي 20 يناير 2029، سيخلفه رئيس جديد.