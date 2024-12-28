في الصين.. إقبال شديد على تسلّق "سلّم السماء" من ذوي القلوب القوية

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(CNN)-- أطلقت الصين أول سفينة هجومية برمائية من الجيل الجديد، لتضيف سفينة حربية قوية ومتطورة إلى البحرية الصينية سريعة التوسع في الوقت الذي تتسابق فيه لمنافسة القوة العسكرية للولايات المتحدة.

وقالت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في بيان إن السفينة الهجومية البرمائية من طراز 076 دخلت المياه، الجمعة، في حفل إطلاق في حوض بناء السفن في شنغهاي.

وتم تسمية السفينة التي تم تطويرها بشكل مستقل باسم سيتشوان على اسم مقاطعة جنوب غرب الصين، باعتبارها "أحد الأصول الرئيسية" لتعزيز تحول البحرية وتعزيز قدراتها التشغيلية طويلة المدى، وفقًا للبيان.

ومع حمولة كاملة تزيد عن 40 ألف طن، تُصنف السفينة Type 076 من بين أكبر السفن الهجومية البرمائية في العالم، وتقوم الصين، التي تفتخر بالفعل بأكبر قوة بحرية في العالم، ببناء حاملات طائرات وسفن حربية كبيرة بوتيرة مذهلة في سعيها إلى إبراز قوتها إلى ما هو أبعد من شواطئها واللحاق بالتفوق العسكري للولايات المتحدة.