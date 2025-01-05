(CNN)— في الساعة 3:13 صباحًا في اليوم الأول من العام الجديد، ضحكت أليكسيس سكوت ويندهام في مقطع فيديو في شارع بوربون مع الأصدقاء أثناء احتساء كوكتيل نيو أورليانز المميز.

يحتفل أليكسيس مع الأصدقاء بليلة رأس السنة الجديدة في نيو أورليانز Credit: Courtesy Alexis Scott-Windham

وقالت أليكسيس البالغة من العمر 23 عاماً، لشبكة CNN: "لقد كنت في حالة فرح"، وبعد دقائق قليلة، تغيرت الليلة بأكملها، فبينما كانت مجموعة أليكسيس تناقش مكان الحصول على وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل لإنهاء ليلتهم بالخارج، قاد رجل من تكساس شاحنة صغيرة تزن 6000 رطل وسط حشد من الناس في شارع بوربون، وأطلق النار من سلاح وصدم أليكسيس وصديقها براندون ويتسيت.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، الخميس، مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات في الهجوم الإرهابي.

وقبل أن تأخذ الليلة منعطفًا مأساويًا، وصفت أليكسيس الاحتفال بالعام الجديد المفعم بالأمل مع الأصدقاء الجدد والقدامى، وقالت أليكسيس إن المنطقة المحيطة بشارع بوربون كانت مكتظة، مما جعل من الصعب حتى العثور على مكان لوقوف السيارات.

Credit: Courtesy Alexis Scott-Windham

في منتصف الليل، تتذكر أنها كانت في منتصف شارع بوربون مع أصدقائها الجدد في شيكاغو والتقطت صورة شخصية وهي تضحك، قائلة: "كان الجميع يقولون لبعضهم البعض سنة جديدة سعيدة.. لقد كانت أجواءً رائعة… كان الجميع يرقصون.. كنت سعيدة جدًا بوجودي مع أصدقائي واستقبال عام 2025.. لقد بدأت الأمور بشكل جيد جدًا".

وفي حوالي الساعة 2:40 صباحًا، قرروا محاولة الحصول على بعض الطعام والعودة إلى المنزل.. ذهبوا أولاً إلى مطعم بيتزا لكنه كان مغلقًا، لذلك كانوا يتناقشون حول الذهاب إلى مطعم وافل هاوس، وذلك عندما سمعوا فجأة ضجيجًا عاليًا: "بوم، بوم، بوم"، وفقًا لأليكسيس التي أوضحت: "بينما ننظر إلى يسارنا، نرى الشاحنة تنزل عن الرصيف لأنه كان في منتصف الطريق على الرصيف وفي منتصف الطريق في الشارع.. عندما كان ينزل، لم يكن لديه أضواء مضاءة.. كان يضرب الناس مثل المطبات السريعة، وكأننا لا شيء".

وتابعت أنه وفي البداية، ظنت أنه سائق مخمور، لكنها سرعان ما أدركت أنه كان يحاول دهس الناس عمدًا، وعندما حاولت القفز بعيدًا عن الطريق، اصطدمت مقدمة شاحنته بمؤخرة ساقها. ظنت أنه كسر كاحلها، ثم رأت الجثث في الشارع.

وقالت: "عندما نهضت من الأرض رأيت رجلاً وقد مات، لقد كان ينزف دماً، وكانوا يحاولون مساعدته لكنه كان قد رحل بالفعل، كان هناك رجل على الجانب الآخر مني أيضًا، لقد كان على الأرض ووجهه للأسفل ولم يكن يتحرك حتى".