Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.دهسوا بعد دقائق على نشرهم هذه الصور.. آخر لحظات مسرح الجريمة قبل وقوع هجوم نيو أورليانز - CNN Arabic

دهسوا بعد دقائق على نشرهم هذه الصور.. آخر لحظات مسرح الجريمة قبل وقوع هجوم نيو أورليانز

العالم
نشر
3 min قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)— في الساعة 3:13 صباحًا في اليوم الأول من العام الجديد، ضحكت أليكسيس سكوت ويندهام في مقطع فيديو في شارع بوربون مع الأصدقاء أثناء احتساء كوكتيل نيو أورليانز المميز.

دهسوا بعد دقائق على نشرهم هذه الصور.. آخر لحظات لمجموعة قبل وقوع هجوم نيو أورليانز
يحتفل أليكسيس مع الأصدقاء بليلة رأس السنة الجديدة في نيو أورليانز Credit: Courtesy Alexis Scott-Windham

وقالت أليكسيس البالغة من العمر 23 عاماً، لشبكة CNN: "لقد كنت في حالة فرح"، وبعد دقائق قليلة، تغيرت الليلة بأكملها، فبينما كانت مجموعة أليكسيس تناقش مكان الحصول على وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل لإنهاء ليلتهم بالخارج، قاد رجل من تكساس شاحنة صغيرة تزن 6000 رطل وسط حشد من الناس في شارع بوربون، وأطلق النار من سلاح وصدم أليكسيس وصديقها براندون ويتسيت.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، الخميس، مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات في الهجوم الإرهابي.

وقبل أن تأخذ الليلة منعطفًا مأساويًا، وصفت أليكسيس الاحتفال بالعام الجديد المفعم بالأمل مع الأصدقاء الجدد والقدامى، وقالت أليكسيس إن المنطقة المحيطة بشارع بوربون كانت مكتظة، مما جعل من الصعب حتى العثور على مكان لوقوف السيارات.

دهسوا بعد دقائق على نشرهم هذه الصور.. آخر لحظات لمجموعة قبل وقوع هجوم نيو أورليانز
Credit: Courtesy Alexis Scott-Windham

في منتصف الليل، تتذكر أنها كانت في منتصف شارع بوربون مع أصدقائها الجدد في شيكاغو والتقطت صورة شخصية وهي تضحك، قائلة: "كان الجميع يقولون لبعضهم البعض سنة جديدة سعيدة.. لقد كانت أجواءً رائعة… كان الجميع يرقصون.. كنت سعيدة جدًا بوجودي مع أصدقائي واستقبال عام 2025.. لقد بدأت الأمور بشكل جيد جدًا".

وفي حوالي الساعة 2:40 صباحًا، قرروا محاولة الحصول على بعض الطعام والعودة إلى المنزل.. ذهبوا أولاً إلى مطعم بيتزا لكنه كان مغلقًا، لذلك كانوا يتناقشون حول الذهاب إلى مطعم وافل هاوس، وذلك عندما سمعوا فجأة ضجيجًا عاليًا: "بوم، بوم، بوم"، وفقًا لأليكسيس التي أوضحت: "بينما ننظر إلى يسارنا، نرى الشاحنة تنزل عن الرصيف لأنه كان في منتصف الطريق على الرصيف وفي منتصف الطريق في الشارع.. عندما كان ينزل، لم يكن لديه أضواء مضاءة.. كان يضرب الناس مثل المطبات السريعة، وكأننا لا شيء".

وتابعت أنه وفي البداية، ظنت أنه سائق مخمور، لكنها سرعان ما أدركت أنه كان يحاول دهس الناس عمدًا، وعندما حاولت القفز بعيدًا عن الطريق، اصطدمت مقدمة شاحنته بمؤخرة ساقها. ظنت أنه كسر كاحلها، ثم رأت الجثث في الشارع.

وقالت: "عندما نهضت من الأرض رأيت رجلاً وقد مات، لقد كان ينزف دماً، وكانوا يحاولون مساعدته لكنه كان قد رحل بالفعل، كان هناك رجل على الجانب الآخر مني أيضًا، لقد كان على الأرض ووجهه للأسفل ولم يكن يتحرك حتى".

قد يهمك أيضاً

شمس الدين جبار.. تفاصيل مقاطع صادمة سجلها المشتبه به قبل هجوم الدهس في نيو أورليانز يكشفها مسؤولون

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.