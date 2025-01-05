رئيسة وزراء إيطاليا تلتقي ترامب في منتجع مار إيه لاغو

الحكومة الأكثر يمينية منذ العصر الفاشي.. جيورجيا ميلوني في طريقها لتكون أول رئيسة وزراء لإيطاليا

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(CNN)-- قال مصدران مطلعان على الاجتماع لشبكة CNN إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيستضيف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في منتجع مار إيه لاغو الخاص به الليلة.

يأتي اللقاء بينما يستعد ترامب لتولي منصبه، نظرًا لعلاقة ميلوني مع شخصيات تدور في فلكه، بما في ذلك رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك.

في وقت سابق، تناولت ميلوني وترامب وماسك العشاء معًا في باريس أثناء إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، في مطلع الشهر الحالي.

ورفض فريق ترامب تأكيد الاجتماع، لكن المتحدث باسمه ستيفن تشيونغ قال، "نحن لا نناقش الاجتماعات التي قد تحدث أو لا تحدث، ولكن ليس من المستغرب أن يتواصل زعماء العالم مع الرئيس ترامب بعد فوزه التاريخي لتطوير علاقات أفضل مع الولايات المتحدة".