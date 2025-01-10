إيلون ماسك يعلن توقعاته لما سيفعله ترامب بشأن حرب أوكرانيا

(CNN) -- قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الخميس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيحل حرب روسيا في أوكرانيا "بسرعة كبيرة".

وأضاف ماسك، في بث مباشر إلى جانب زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد أليسا فايدل ، عبر منصة "إكس": "أعتقد أن الرئيس ترامب سيحل هذا الصراع، أعتقد أنه سيحله بسرعة كبيرة".

وتابع: "لقد وصل الأمر الآن إلى طريق مسدود إلى حد ما لبضع سنوات، وكل ما حدث على مدار السنوات القليلة الماضية هو وفاة مئات الآلاف من الناس، ولكن دون أي مكاسب، وكلما طال أمد هذا الصراع، ضعفت أوكرانيا مقارنة بروسيا".

وقالت فايدل إنها كانت تأمل في أن يتمكن ترامب وإدارته من "إنهاء هذه الحرب الرهيبة لأن الأوروبيين لا يستطيعون لقد تخلوا بالفعل عن كل شيء، مثل جيش جيد، وقوة تفاوضية جيدة، إنهم يعتمدون بشكل كامل على الولايات المتحدة".

وأضافت: "الولايات المتحدة بحاجة إلى القيام بالمهمة بأكملها، نحن لسنا بحاجة إلى القيام بأي شيء، نحن فقط نصعد الصراع بأكمله ضد روسيا، وما يحدث هنا خطير للغاية، وأمريكا فقط من يمكنه إيقافه بشكل أساسي".

وقالت فايدل أيضًا إنه "من غير المعقول" كيف تعاملت ألمانيا مع ترامب أثناء حملته الانتخابية للرئاسة، قائلة إن "ذلك تسبب لها في "ألم جسدي" لرؤيته "مُحتقرا".