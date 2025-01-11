(CNN)-- يحرز رجال الإطفاء تقدمًا بطيئًا في مكافحة الحرائق في لوس أنجلوس والتي أجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم ودمرت ما لا يقل عن 10 آلاف عقار، ولا تزال العديد من الحرائق خارج نطاق السيطرة إلى حد كبير، ويعمل رجال الإطفاء على وقف معدل انتشارها جميعًا، وفقًا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

إليك أين يقف الوضع الآن:

حريق منطقة باليسايدس: 21,317 فدانًا، تم احتواء 8% منه

حريق منطقة إيتون: 14,117 فدانًا، تم احتواء 3% منه

حريق منطقة كينيث: 1052 فدانًا، وتم احتواء 50% منه

حريق منطقة هيرست: 771 فدانًا، وتم احتواء 70% منه

حريق منطقة ليديا: 395 فدانًا، وتم احتواء 98% منه

حريق منطقة آرتشر: 19 فدانًا، احتواء 0%

Credit: Justin Sullivan/Getty Images)

أما بالنسبة للتوقعات، فلا تزال المنطقة تحت تحذير العلم الأحمر، رغم أن رجال الإطفاء يأملون أن تهدأ الرياح ليلة الجمعة مما يسمح لهم بالسيطرة على بعض أكبر الحرائق، ومع ذلك، حذرت دائرة إطفاء كاليفورنيا من أنه من المتوقع أن تعاود الرياح نشاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد يكون هناك حدث رياح سانتا آنا في أوائل الأسبوع المقبل، مما يؤدي إلى هبوب رياح حارة وجافة وقوية يمكن أن تؤجج لهيب أي حرائق مستمرة.