حولت المباني إلى رماد.. مشاهد جوية تُظهر آثار الدمار بسبب حرائق غابات لوس أنجلوس

شاهد ما فعلته جرافة بمركبات متروكة من أصحابها وسط فوضى حرائق الغابات في لوس أنجلوس

(CNN)-- قالت كريستين كرولي، رئيسة إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس، إن رجال الإطفاء أحرزوا تقدما خلال الليل في احتواء حرائق الغابات.

وأضافت كرولي أنه "بسبب الظروف الجوية المواتية خلال الليل والعمل والجهد والالتزام من جانب المستجيبين الأوائل، يمكننا القول إن حريق باليساديس تم احتواؤه الآن بنسبة 8%".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الحصرية الجديدة من أن الغالبية العظمى من المنازل والشركات في منطقة باسيفيك باليساديس قد دُمرت بسبب حريق باليساديس.

واجتاح الحريق الذي اندلع، الثلاثاء والأربعاء، شمال المنطقة مخلفا دمارا كبيرا في جميع أنحاء الحي. لقد تحول كل مبنى تقريبا، وكل شارع تقريبا، إلى رماد حاليا.

وفي الوقت نفسه، أعلن خبير التقييم في لوس أنجلوس، جيف برانغ، أن أضرار لحقت بما لا يقل عن 10000 عقار بسبب الحرائق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وقال برانغ، صباح الجمعة: "القضايا المالية ستصبح قريبا قضية رئيسية لضحايا الحرائق".

وأضاف أن السكان الذين تكبدوا خسار في ممتلكاتهم تزيد عن 10000 دولار قد يكونون مؤهلين للحصول على الإعفاء من ضريبة الممتلكات بموجب برنامج "المصائب والكوارث" في الولاية.

وأكد برانغ: "يبدو من الواضح أننا قد نحتاج إلى مساعدة تشريعية لضمان أقصى قدر من الفوائد للضحايا".

وحث برانغ السكان المتضررين على التواصل مع مكتبه للحصول على خدمات مجانية والمساعدة في تقديم المطالبات.

بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، روبرت جي لونا، الجمعة، أنه تم فرض حظر للتجول في منطقتي باليساديس وإيتون فاير في جميع المناطق التي تم إخلاؤها إلزاميا من الساعة 6 مساء حتى الساعة 6 صباحا.

وقال لونا إن الغرض من حظر التجول هو تعزيز السلامة العامة وحماية الممتلكات ومنع أي عمليات سرقة أو نهب في المناطق التي أخلاها السكان.

وأضاف لونا: "لا يمكن التواجد في هذه المناطق المتضررة. ومن يتواجد هناك، فهو عرضة للاعتقال".

وأوضح قائلا: "نحن لا نفعل هذا لإزعاج أي شخص. نحن نقوم بذلك لحماية المباني والمنازل التي غادرها الناس لأننا أمرناهم بالمغادرة، وأريد أن يشعروا بالثقة في أننا نفعل كل ما في وسعنا لتأمينها".

وسيخضع منتهكو حظر التجول للاعتقال بتهمة ارتكاب جنحة بموجب قانون مقاطعة لوس أنجلوس، وقد تؤدي الإدانة إلى غرامة تصل إلى 1000 دولار أو السجن.

وقال مساعد رئيس شرطة لوس أنجلوس، دومينيك تشوي، الجمعة، إنه تم نشر 210 ضابطا للحفاظ على "القانون والنظام" في المناطق المتضررة من الحرائق في لوس أنجلوس. وأضاف تشوي: "نحن ننظم دوريات في هذه المناطق لردع النشاط الإجرامي واستمرار ضمان السلامة العامة".

ومن جانبها، تعهدت عمدة لوس أنجلوس كارين باس، الجمعة "بإعادة البناء بقوة" بعد الحرائق. وقالت: "يجب التخلص من الروتين والبيروقراطية".

وأكدت كارين باس: "لن نتبع الطرق القديمة في القيام بالأشياء. سنجري تغييرات في النظام والمضي قدما باستراتيجيات وسياسات جديدة".