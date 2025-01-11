(CNN)-- نشر جهاز الأمن الأوكراني، السبت، مقطع فيديو يبدو أنه يظهر جنديين كوريين شماليين تم أسرهما مؤخرا أثناء القتال لصالح الروس في منطقة كورسك الروسية.

وفي الفيديو، يقول المتحدث باسم جهاز الأمن الأوكراني إن أحد الكوريين الشماليين تم القبض عليه في 9 يناير/كانون الثاني، من قبل القوات الخاصة الأوكرانية، والآخر اعتقله المظليون الأوكرانيون.

وأضاف جهاز الأمن الأوكراني أنهما "محتجزين في ظروف مناسبة تلبي متطلبات القانون الدولي"، حسب قوله.

ويظهر الفيديو الجنديين في سرير بطابقين في زنزانة. أحدهما مصاب بجرح في فكه. ولا يُسمع أي منهما يتحدث. ويقول طبيب غير معروف الهوية إن الجندي الثاني مصاب بكسر في الساق.

وذكر المتحدث باسم جهاز الأمن الأوكراني أن "التواصل معهما يتم من خلال مترجمين للغة الكورية"، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي.

وأصدر جهاز الأمن الأوكراني صورا لبطاقة هوية عسكرية روسية صادرة باسم شخص آخر من بلدة توفا في روسيا، وقال إن أحد الجنديين الأسيرين كان يحملها. وبحسب الأمن الأوكراني، قال الجندي إنه حصل على الوثيقة في روسيا في الخريف الماضي. وأضاف أن بعض وحدات القتال في كوريا الشمالية تلقت تدريبا لمدة أسبوع واحد مع القوات الروسية. وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الأسير الآخر لم يكن يمتلك أي وثائق.

وقال الجندي إنه كان في الجيش الكوري الشمالي وكان يعتقد أنه سيتم إرساله إلى روسيا للتدريب وليس القتال، بحسب رواية جهاز الأمن الأوكراني.

وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن القوات العاملة في منطقة كورسك في روسيا أسرت جنديين من كوريا الشمالية.

وأضاف زيلينسكي على "إكس"، السبت، في بيان تضمن عدة صور للجنديين المصابين: "أسر جنودنا عسكريين من كوريا الشمالية في منطقة كورسك. نجا جنديان، رغم إصابتهما، وتم نقلهما إلى كييف، حيث يتواصلان الآن مع جهاز الأمن الأوكراني".

وتفيد تقييمات أوكرانية وغربية، أنه تم نشر حوالي 11 ألف جندي من كوريا الشمالية في منطقة كورسك، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على عدة مئات من الكيلومترات المربعة بها، بعدما شنت توغلا عبر الحدود في أغسطس/آب من العام الماضي.