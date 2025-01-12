قبل وبعد.. شاهد حجم الدمار الذي خلفته حرائق غابات لوس أنجلوس

حولت المباني إلى رماد.. مشاهد جوية تُظهر آثار الدمار بسبب حرائق غابات لوس أنجلوس

(CNN)-- قال رئيس كتيبة الإطفاء في كاليفورنيا، ديفيد أكونا، إن هناك "قلقًا كبيرًا" من أن حرائق الغابات ستنمو مع عودة الرياح القوية إلى مقاطعة لوس أنجلوس ليلة السبت.

وأوضح أكونا لـCNN، السبت، أن ظروف الرياح الحالية تسمح لرجال الإطفاء باستخدام الطائرات لإسقاط المياه والمواد المثبطة للحرائق فوق حرائق الغابات لدعم خطوط الاحتواء، والتي لا تزال "هشة".

وأضاف: "لكن عندما تشتد الرياح وتبدأ تلك الجمر في الطيران، فهذا هو مصدر قلقنا".

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من عودة ظروف الطقس المتصاعدة للحرائق، السبت، بعد هدوء قصير ليلة الجمعة، مع توقع هبوب رياح بحرية عاصفة على طول ساحل جنوب كاليفورنيا، السبت.

ستنضم فرق الإطفاء المحلية التي تكافح النيران إلى رجال الإطفاء من أجزاء أخرى من كاليفورنيا، وكذلك من سبع ولايات أمريكية أخرى وكندا والمكسيك.

وقال أكونا: "الجميع يساهمون في الجهود حتى نتمكن من الاستعداد قدر الإمكان".