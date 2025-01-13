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(CNN)-- تبلغ المساحة الإجمالية التي أتت عليها حرائق باليساديس وإيتون وهرست في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حوالي 38629 فدانا حتى الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة Cal Fire، وهذا يعادل تقريبا 60 ميلا مربعا.

وتبلغ مساحة مدينة باريس 40 ميلا مربعا، وهو ما يعني أن الحرائق اشتعلت في منطقة من الأرض، أكبر من مساحة العاصمة الفرنسية.

وتبلغ مساحة حريق باليساديس وحده حوالي 37 ميلا مربعا (23713 فدانا) بحسب Cal Fire، لذلك تقترب المساحة المحترقة بسببه وحده من مساحة مدينة باريس.

وفي الوقت نفسه، لا تزال شركات المرافق تعمل على استعادة الطاقة لعشرات الآلاف من العملاء، حيث تشهد العديد من المناطق انقطاعات متعمدة للكهرباء لأسباب تتعلق بالسلامة.

وحتى مساء الأحد، كان لا يزال حوالي 18500 عميل في مدينة لوس أنجلوس بدون كهرباء، بحسب إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس (LADWP).