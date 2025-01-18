رصد تحركات روسيا في جميع أنحاء أفريقيا.. إليكم ما نعمله للآن

"العام المقبل قد يكون مُلحّاً لبوتين".. ما القصة؟

(CNN)-- بينما كانت عملية الإطاحة بحليف روسيا في سوريا، بشار الأسد، جارية، كان صديق آخر لموسكو، الرئيس فوستين آركانج تواديرا، يرافقه مرتزقة مدعومون من الكرملين في جمهورية أفريقيا الوسطى التي مزقتها الصراعات.

وقال المتحدث باسم تحالف الجماعات المتمردة في جمهورية أفريقيا الوسطى والمعروف باسم تحالف الوطنيين من أجل التغيير، أبو بكر صديق: "بدون حماية فاغنر (قوة عسكرية روسية خاصة)، لا يمكن أن يكون (تواديرا) رئيساً في هذا الوقت".

تظهر هذه الصورة غير المؤرخة التي وزعها الجيش الفرنسي مرتزقة روس يستقلون طائرة هليكوبتر في شمال مالي Credit: French army

وأضاف صديق أن متمردي الحزب الشيوعي الصيني كانوا يشعرون "بالإلهام" من الإطاحة بالأسد، قائلاً إن "إقالة تواديرا أمر حتمي".

وفي إشارة إلى الأهمية التي توليها روسيا لعلاقاتها في أفريقيا، التقى فلاديمير بوتين، الخميس، مع تواديرا في موسكو، في أول محادثات دولية للرئيس الروسي هذا العام، حيث قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبل الاجتماع: "هذا مرتبط بحقيقة أننا نعمل على تطوير العلاقات مع جمهورية أفريقيا الوسطى في جميع المجالات الممكنة، بما في ذلك المجالات الحساسة للغاية المتعلقة بالأمن ونعتزم تطوير هذا التعاون بشكل أكبر".

وتعكس عقود من الصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى عدم الاستقرار في الدول الأفريقية الهشة الأخرى حيث أصبح الاعتماد على العروض العسكرية الروسية سائداً بشكل متزايد، وسط حملة عدوانية من جانب موسكو لتقليل النفوذ الغربي في القارة.

متظاهر يحمل العلم الروسي مع شعار روسيا في بانغي، بافريقيا الوسطى في 22 مارس 2023، خلال مسيرة لدعم وجود روسيا والصين في البلاد Credit: BARBARA DEBOUT/AFP via Getty Images)

ومع توسع موطئ قدم روسيا في أفريقيا - لا سيما في منطقة الساحل الغنية بالمعادن والتي تعاني من الانقلابات المتكررة والتمرد المسلح والتمرد المتطرف - تعمل المشاعر المعادية للغرب، التي تغذيها الدعاية الروسية جزئيا، على هندسة خروج القوات الغربية من مساحات واسعة من الأراضي، والكرملين هو الأوفر حظا لملء الفراغ الذي يتركونه.

وساحل العاج وتشاد هما الأحدث في سلسلة من المستعمرات الفرنسية السابقة في غرب ووسط أفريقيا التي تطالب بانسحاب القوات الفرنسية والقوات الغربية الأخرى من أراضيها، وتسير في طريق النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وقد لجأت تلك الدول الثلاث، التي تسيطر عليها المجالس العسكرية الآن، إلى روسيا للحصول على الدعم الأمني، متجاهلة دعوات شركائها الغربيين السابقين للعودة السريعة إلى الحكم المدني.

أنصار زعيم المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري يحملون الأعلام الوطنية لبوركينا فاسو وروسيا خلال مظاهرة بالقرب من مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني (RTB) في واغادوغو في 6 أكتوبر 2022. Credit: ISSOUF SANOGO/AFP via Getty Images)

وتعد موسكو أيضًا شريكًا مرغوبًا فيه من قبل المستعمرات السابقة غير الفرنسية مثل غينيا الاستوائية، التي تستضيف ما يقدر بنحو 200 مدرب عسكري نشرتهم روسيا في نوفمبر لحماية رئاسة الدولة الواقعة في وسط إفريقيا. ويحكم زعيمها الاستبدادي الرئيس تيودورو أوبيانج (82 عاما) الدولة الصغيرة الغنية بالنفط لمدة 45 عاما بعد انقلاب عام 1979.

وخارج غرب ووسط أفريقيا، تعزز روسيا وجودها في شمال القارة، حيث تدعم قوات فاغنر الحاكم الفعلي لشرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر.

وبعد الإطاحة بالأسد كزعيم سوري الشهر الماضي، قامت موسكو بتشغيل رحلات جوية متعددة من وإلى قاعدة جوية في شرق ليبيا - توجه بعضها إلى مالي، حسبما وجدت شبكة CNN - مما يشير إلى التحول من القواعد السورية التي كانت بمثابة مركز لعملياتها العسكرية في أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.