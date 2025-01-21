ترامب بحفل تنصيبه في ليبرتي: سنصبح أعظم أمة قريبا

نشر الثلاثاء ، 21 يناير / كانون الثاني 2025

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لحظة وصول ترامب وميلانيا إلى كنيسة جون إيبيسكوبال قبل مراسم التنصيب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصل الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى حفل تنصيبه في ليبرتي حوالي الساعة 11:20 بالتوقيت المحلي، مساء الاثنين.

ورقص ترامب وزوجته ميلانيا على المسرح، وانضم إليهما نائب الرئيس جيه دي فانس، وزوجته أوشا فانس، إلى جانب أفراد عائلة ترامب.

وبعد أداء الرقصة، قدم فانس ترامب الذي أخذ الميكروفون لإلقاء كلمة موجزة، وقال فيها ترامب: "هذا يوم مهم للغاية نمر به".

وواصل ترامب شكر عائلته وتقديمها قائلا: "لدي عائلة رائعة. حقا لدي عائلة رائعة". كما وجه الرئيس الأمريكي الشكر لنائبه جيه دي فانس.

وقال دونالد ترامب: "سنعلن عن بعض الأخبار. ستكونون في غاية السعادة. لكننا نحبكم جميعا. أود أن أقول إننا أمة عظيمة. سنصبح قريبا أعظم أمة على الإطلاق، ولن يستغرق ذلك وقتا طويلا".

وقبل مغادرة المسرح، قدم الرئيس فرقة Village People التي أنشدت أغنية Y.M.C.A.