توب 5: قتلى وجرحى في هجومين خارج مطار كابول.. ووفد إماراتي في قطر

من سقوط قتلى وجرحى في انفجارين خارج مطار كابول، واستقبال أمير قطر مستشار الأمن الوطني الإماراتي في الدوحة، وحكم بإعدام عبدالملك الحوثي و173 آخرين رميًا بالرصاص، ومسؤولون بطالبان يكشفون لـCNN ما اتفق عليه مع قوات أحمد مسعود في بنجشير، وهيفاء وهباء تثيرًا تفاعلا بصور جريئة بالساحل الشمالي في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وقع انفجاران في محيط مطار حامد كرزاى الدولى في العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، بعد أيام من تحذيرات أمريكية وبريطانية بشأن معلومات استخبارتية عن تخطيط تنظيم "داعش - خراسان" لشن هجمات "وشيكة" ضد حشود الناس في خارج المطار.
احتلت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي مراكز متقدمة في قائمة أكثر الموضوعات الرائجة عبر محرك البحث "غوغل" في مصر والسعودية، بحثاً عن صورها الجديدة التي نشرتها مؤخراً، بينما تستعد لإحياء حفل اليوم على أحد شواطئ الساحل الشمالي المصري.