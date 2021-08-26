توب 5: قتلى وجرحى في هجومين خارج مطار كابول.. ووفد إماراتي في قطر

من سقوط قتلى وجرحى في انفجارين خارج مطار كابول، واستقبال أمير قطر مستشار الأمن الوطني الإماراتي في الدوحة، وحكم بإعدام عبدالملك الحوثي و173 آخرين رميًا بالرصاص، ومسؤولون بطالبان يكشفون لـCNN ما اتفق عليه مع قوات أحمد مسعود في بنجشير، وهيفاء وهباء تثيرًا تفاعلا بصور جريئة بالساحل الشمالي في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بالصور.. انفجاران في محيط مطار كابول بعد أيام من تحذيرات قوية من هجمات "وشيكة"

وقع انفجاران في محيط مطار حامد كرزاى الدولى في العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، بعد أيام من تحذيرات أمريكية وبريطانية بشأن معلومات استخبارتية عن تخطيط تنظيم "داعش - خراسان" لشن هجمات "وشيكة" ضد حشود الناس في خارج المطار.



أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي في الدوحة

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مستشار الامن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على رأس وفد رسمي في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية، الدوحة.



اليمن.. حكم بإعدام عبدالملك الحوثي و173 آخرين رميا بالرصاص

أصدرت المحكمة العسكرية في اليمن، الأربعاء، حكمها بإعدام عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن إلى جانب 173شخصا آخرين، رميا بالرصاص ومصادرة أموالهم في القضية رقم 4 لسنة 2020.



مسؤولون بطالبان يكشفون لـCNN ما اتفق عليه مع قوات أحمد مسعود في بنجشير

كشف مسؤولون بحركة طالبان لـCNN أنه تم التوصل لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع قوات المعارضة بقيادة أحمد مسعود في منطقة بنجشير.

هيفاء وهبي تلهب حماس المتابعين بصور جريئة قبيل حفلها في الساحل الشمالي

احتلت الفنّانة اللبنانية هيفاء وهبي مراكز متقدمة في قائمة أكثر الموضوعات الرائجة عبر محرك البحث "غوغل" في مصر والسعودية، بحثاً عن صورها الجديدة التي نشرتها مؤخراً، بينما تستعد لإحياء حفل اليوم على أحد شواطئ الساحل الشمالي المصري.

