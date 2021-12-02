من تصريحات مدير وكالة الطاقة الذرية لـCNN، حول تخصيب إيران اليورانيوم،ـ ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يحتفلان باليوبيل الذهبي للإمارات، و"صدام دبلوماسي" وقع بين أمريكا وأوكرانيا وروسيا خلف الأبواب المغلقة، وأوبك + تقرر المضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط، وصولا إلى أمر أردوغان بتعيين وزير جديد للخزانة والمالية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
شهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة (عيد الاتحاد الـ 50).
قال مصدر بالحكومة الأوكرانية مطلع لشبكة CNN، الخميس، إن كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والروس والأوكرانيين انخرطوا في "صدام دبلوماسي" خلال مأدبة عشاء غير رسمية يوم الأربعاء قبل انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم