من تصريحات مدير وكالة الطاقة الذرية لـCNN، حول تخصيب إيران اليورانيوم،ـ ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يحتفلان باليوبيل الذهبي للإمارات، و"صدام دبلوماسي" وقع بين أمريكا وأوكرانيا وروسيا خلف الأبواب المغلقة، وأوبك + تقرر المضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط، وصولا إلى أمر أردوغان بتعيين وزير جديد للخزانة والمالية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تخصب اليورانيوم بدرجة تصل إلى حد صنع أسلحة نووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون، الخميس، إن إيران لا تخصب اليورانيوم عند مستويات 90٪.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات

شهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة (عيد الاتحاد الـ 50).

مصادر لـCNN: "صدام دبلوماسي" وقع بين أمريكا وأوكرانيا وروسيا خلف الأبواب المغلقة

قال مصدر بالحكومة الأوكرانية مطلع لشبكة CNN، الخميس، إن كبار الدبلوماسيين الأمريكيين والروس والأوكرانيين انخرطوا في "صدام دبلوماسي" خلال مأدبة عشاء غير رسمية يوم الأربعاء قبل انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم

أوبك + تقرر المضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل في يناير

قررت منظمة أوبك وروسيا (أوبك +) مواصلة المسار والمضي قدمًا في زيادة الإنتاج المقررة لشهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لبيان صحفي، الخميس.

أردوغان يأمر بتعيين وزير جديد للخزانة والمالية.. من هو نورالدين نباتي؟

أمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين نورالدين نباتي، وزير جديدا للخزانة والمالية خلفا للطفي ألوان، الذي قدم استقالته وقبلها الرئيس التركي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.