من المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية ورفض دعوى إلغائها، وتنفيذ السعودية القتل تعزيرا بيمني ينتمي لداعش، إلى إعلان لبنان موقفه من استهداف الحوثيين لجازان السعودية… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

صادقت المحكمة العليا في العراق على نتائج الانتخابات التشريعية خلال جلسة عُقدت الإثنين، وردت دعوى إلغاء نتائجها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بشخص يمني ينتمي لتنظيم داعش بسبب عمله على تنفيذ عملية انتحارية في أحد المرافق العامة بتوجيه من التنظيم.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الإثنين، إدانتها بشدة الهجوم الذي استهدف محافظة الصماطة في منطقة جازان، مؤكدة أنها تقف إلى جانب الرياض ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها

شهدت منطقة الشرق الأوسط العديد من الأحداث المهمة على مدار عام 2021، بدأت بتوقيع "اتفاق العلا" لإنهاء أزمة مقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كما شهدت محاولات تصالح وجهود دبلوماسية لتحسين العلاقات العربية مع تركيا وإيران وإسرائيل. لكن لم تخل المنطقة من الأزمات المختلفة من مواجهات عسكرية وأزمات سياسية داخلية وخارجية، وبعيدا عن عالم السياسة والعالم بأكمله كان من أبرز الإنجازات العربية وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى المريخ في أول مهمة عربية إلى الفضاء.

أدى عام 2020 إلى انتكاسة تاريخية في المكافحة ضد الفقر العالمي، حيث ارتفع عدد أفقر سكان العالم لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا. ففي عام 2020 وقع 97 مليون شخص عالمياً في براثن الفقر بسبب جائحة كورونا والذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.