توب 5.. محمد بن سلمان يطلق "مجموعة بوتيك".. والنسما تفرض لقاح كورونا

من اعتقال شخصين في بريطانيا ضمن تحقيقات احتجاز رهائن بكنيس يهودي في أمريكا، إلى إصدار اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بيانا، أكد فيه أنه جزء من مشروع برشلونة وأنه جاهز في حال استدعاه مدرب الفريق، وذلك بعد ساعات من تصريحات لمدير برشلونة أكد فيها أن اللاعب يجب أن يُباع... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أصدر اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بيانا، أكد فيه أنه جزء من مشروع برشلونة وأنه جاهز في حال استدعاه مدرب الفريق، وذلك بعد ساعات من تصريحات لمدير برشلونة أكد فيها أن اللاعب يجب أن يُباع قبل 31 يناير/كانون ثاني الجاري.