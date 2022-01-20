توب 5.. محمد بن سلمان يطلق "مجموعة بوتيك".. والنسما تفرض لقاح كورونا

من اعتقال شخصين في بريطانيا ضمن تحقيقات احتجاز رهائن بكنيس يهودي في أمريكا، إلى إصدار اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بيانا، أكد فيه أنه جزء من مشروع برشلونة وأنه جاهز في حال استدعاه مدرب الفريق، وذلك بعد ساعات من تصريحات لمدير برشلونة أكد فيها أن اللاعب يجب أن يُباع... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بريطانيا: اعتقال شخصين ضمن تحقيقات احتجاز رهائن بكنيس يهودي في أمريكا

أعلنت شرطة مانشستر البريطانية في بيان، الخميس، اعتقال شخصين ضمن التحقيقات الجارية بعملية احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.



طيران الإمارات يعلن استئناف الرحلات لأمريكا بعد تأخير نشر شبكات

أعلن طيران الإمارات، الخميس، استئناف الرحلات لجميع الوجهات بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب تأخير مشغلي الاتصالات موعد نشر شبكات 5G حول المطارات في الولايات المتحدة.



محمد بن سلمان يطلق "مجموعة بوتيك" لتحويل قصور تاريخية إلى فنادق فاخرة

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، "مجموعة بوتيك" التي تهدف لتطوير قصور تاريخية وتحويلها لفنادق فاخرة.



المعركة مستمرة.. ديمبيلي يرد على مدير برشلونة: لن أستسلم للابتزاز

أصدر اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بيانا، أكد فيه أنه جزء من مشروع برشلونة وأنه جاهز في حال استدعاه مدرب الفريق، وذلك بعد ساعات من تصريحات لمدير برشلونة أكد فيها أن اللاعب يجب أن يُباع قبل 31 يناير/كانون ثاني الجاري.



النمسا تصبح أول دولة أوروبية تصوت على إلزامية اللقاح

من المقرر أن تصبح النمسا أول دولة أوروبية تصوت على جعل اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" إلزاميا، يوم الخميس، وذلك في إطار سعيها لمكافحة انتشار الفيروس وتخفيف الحمل على نظامها الصحي.