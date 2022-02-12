من دعوة دول عديدة، بينها الإمارات والسعودية، مواطنيها بمغادرة أوكرانيا، وسخرية مسؤول روسي رفيع من إرسال أمريكا قوات لبولندا، مرورًا بفوز الأهلي المصري يفوز على الهلال السعودي في مونديال الأندية، وصولا إلى فاتورة ضرائب إيلون ماسك التي لن تدفع تسلا سنتًا واحدًا منها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
مع تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حثت العديد من الدول رعاياها على مغادرة أوكرانيا. وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا "يمكن أن يبدأ في أي وقت". بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرغ "عدد القوات (الروسية) يرتفع فيما وقت التحذير ينخفض".