من دعوة دول عديدة، بينها الإمارات والسعودية، مواطنيها بمغادرة أوكرانيا، وسخرية مسؤول روسي رفيع من إرسال أمريكا قوات لبولندا، مرورًا بفوز الأهلي المصري يفوز على الهلال السعودي في مونديال الأندية، وصولا إلى فاتورة ضرائب إيلون ماسك التي لن تدفع تسلا سنتًا واحدًا منها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بينها الإمارات والسعودية.. أكثر من 20 دولة طالبت مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

مع تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حثت العديد من الدول رعاياها على مغادرة أوكرانيا. وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا "يمكن أن يبدأ في أي وقت". بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرغ "عدد القوات (الروسية) يرتفع فيما وقت التحذير ينخفض".



نائب ممثل روسيا بـUN يسخر من إرسال أمريكا قوات لبولندا.. إليكم ما قاله

تساءل دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، ساخرًا عما إذا كانت "الولايات المتحدة ستغزو أوكرانيا" ردًا على أنباء عن انتشار إضافي للقوات الأمريكية في بولندا بأوروبا الشرقية.



فيديو يظهر حجم مشروع "الخبز" لقطر في سوريا منذ سنتين

نشرت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري مقطع فيديو يظهر مشروعا لبلادها في سوريا دخل عامه الثالث لدعم زراعة وخبز القمح.



الأهلي المصري يفوز على الهلال السعودي برباعية تاريخية في مونديال الأندية

فاز الأهلي المصري على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة تاريخية تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء السبت.



فاتورة ضرائب إيلون ماسك الأمريكية تبلغ 11 مليار دولار.. بينما تسلا لن تدفع سنتًا واحدًا

تفاخر إيلون ماسك، أو ربما اشتكى، مرارًا وتكرارًا من أنه سيدفع ضرائب فيدرالية عن عام 2021 أكثر مما دفعه أي شخص، حوالي 11 مليار دولار. لكن يبدو أن تسلا لن تدفع سنتًا واحدًا.