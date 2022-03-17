من تبرير وزير الدفاع الأمريكي عدم فرض "منطقة حظر طيران" فوق أوكرانيا، ولقاء وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره الروسي في موسكو، مرورًا بنفي معارض مصري أن تكون الحكومة التركية طلبت منه مغادرة البلاد لانتقاده المستمر للسيسي، وصولا إلى تتويج ملك جمال العالم وسط دعوات للسلام في أوكرانيا… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخميس، التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تفرض منطقة "حظر طيران" فوق أوكرانيا مشيرا إلى أن ذلك سيعني فتح حرب مع روسيا، وهو أمر لا تريد واشنطن حدوثه

قد تضطر روسيا قريبًا لتقليص إنتاج النفط الخام بنسبة 30٪، والذي سوف يعرض بدوره الاقتصاد العالمي لأكبر أزمة إمداد منذ عقود، وذلك في حال لم تبدأ المملكة العربية السعودية وغيرها من مصدري الطاقة الرئيسيين بضخ المزيد.

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، وأكد على ضرورة خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وفق ما نقلته

نفى معارض مصري يدعى ياسر العمدة، الخميس، أن تكون الحكومة التركية طلبت منه مغادرة البلاد بسبب انتقاده المستمر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

تُوِّجت البولندية كارولينا بيلاوسكا بلقب ملكة جمال العالم في الدورة السبعين لهذه المسابقة الأربعاء، حيث عبر المتسابقون والمنظمون عن تضامنهم مع الأوكرانيين خلال تحية عبر إضاءة الشموع على خشبة المسرح في ختام الحدث.