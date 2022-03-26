من رد إيران على اتفاق الكويت والسعودية بشأن حقل "الدرة"، وتفاعل مع تغريدة سيناتور وصف إدارة بايدن بـ"الساذجة" بعد هجوم أرامكو السعودية، وتصريحات أمير قطر عن الأزمة الأوكرانية، وما قال وزير الدفاع الروسي بأول ظهور له بعد تكهنات حول اختفائه، وصولا إلى توسيع نطاق المجال الجوي القطري لأول مرة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصفت إيران الاتفاق بين الكويت والسعودية بشأن حقل "آرش" للغاز بأنه "غير قانوني"، قائلة إنها تحتفظ بحقها في الاستثمار فيه.

أثار السيناتور الجمهوري، جيم ريتش، كبير أعضاء لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس الأمريكي، تفاعلا بعد تغريدة انتقد فيها إدارة الرئيس، جو بايدن، بأعقاب الهجوم الأخير لجماعة الحوثي في اليمن على السعودية.

وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا التي بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي بأنها "حرب غير عادلة" مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الملايين من اللاجئين والضعفاء.

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو عقد اجتماعا رسميا، السبت وسط تكهنات بشأن مكان وجوده وصحته خلال الغزو المستمر لأوكرانيا.

قرر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الموافقة على البدء في إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، على نحو يسمح للمجال الجوي الجديد لقطر بالسيطرة على نطاق محدد أكثر اتساعًا للمرة الأولى.