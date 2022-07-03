من كشف حكومة الأردن نتائج التحقيق في حادث العقبة، وإعلان مصر غلق شواطىء بعد مصرع سائحتين في هجوم لسمكة قرش، مرورًا بفيديو إسرائيلي للحظة إسقاط درون حزب الله، وسيطرة روسيا على آخر معاقل أوكرانيا في منطقة لوغانسك شرقي البلاد، وصولا إلى حقيقة استفادة "المقاولون العرب" من تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

كشفت الحكومة الأردنية، الأحد، عن نتائج التحقيق في حادثة ميناء العقبة التي وقعت في 27 يونيو/ حزيران الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 260، نتيجة سقوط صهريج مُحمّل بغاز الكلورين المسال على رصيف الميناء رقم 4 أثناء تحميله إلى إحدى البواخر.

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا مصرع سيدتين نتيجة هجوم لسمكة قرش في أحد المنتجعات السياحية جنوبي مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو من داخل غرفة عمليات البحرية الإسرائيلية لحظة إعطاء أوامر إسقاط طائرات "الدرون" التي أطلقها حزب الله اللبناني.

زعمت روسيا سيطرتها على ليسيتشانسك، آخر مدينة في منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا التي كانت لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.

كشف المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، محمد عادل، حقيقة استفادة الفريق من تجديد عقد اللاعب محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي.