من إعلان الحرس الثوري الإيراني عن إرسال المزيد من القوات البرية إلى المنطقة الكردية الإيرانية بالقرب من الحدود الغربية مع العراق، إلى خسارة قطر أمام السنغال في بطولة كأس العالم وتلاشي فرصتها في التأهل، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من المنطقة والعالم.

الحرس الثوري الإيراني يحشد قواته بالقرب من حدود العراق

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الجمعة، بأن الحرس الثوري الإيراني يرسل المزيد من القوات البرية إلى المنطقة الكردية الإيرانية، بالقرب من الحدود الغربية مع العراق.

وزارة العدل الروسية تدرج "ميتا" على لائحة "المنظمات المتطرفة" وتستثني "واتساب"

أضافت وزارة العدل الروسية، الجمعة، شركة "ميتا"، الشركة الأمة لمنصة "فيسبوك"، إلى قائمة المنظمات "المتطرفة"، بينما لم يشمل قرار الوزارة الذي نشرته على موقعها على الإنترنت، تطبيق "واتساب" التابع لـ"ميتا".

السنغال تصحح المسار.. وفرصة قطر في التأهل تتلاشى

تفوّق المنتخب السنغالي على المنتخب القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

الأمم المتحدة: ما يقرب من 45 ألف امرأة وفتاة قتلن على يد أحد أفراد الأسرة في عام 2021

وفقًا لتقرير صدر عن الأمم المتحدة يوم الأربعاء، حول جرائم قتل الإناث في العام الماضي، فإن أكثر من خمس نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة في عام 2021 على يد فرد من أسرهن. وجاء هذا التقرير، الذي صدر يوم الأربعاء قبل اليوم العالمي “للقضاء على العنف ضد المرأة”، والذي يتم الاحتفال به

اكتسب زخمًا كبيرًا مؤخرًا.. هل يمكن أن يكون Hive البديل لتويتر؟

تميّز استحواذ إيلون ماسك على تويتر بتسريح جماعي للعمال، استقالات، وإعادة حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثيرة للجدل، مما ترك العديد من المستخدمين غير متأكدين من اتجاه مستقبل المنصة.