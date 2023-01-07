من إعدام إيران بطل كاراتيه ومتطوع لتدريب الأطفال، وموعد بدء تدريب الجيش الأوكراني على صواريخ "باتريوت"، وجدل بعد تناقل فيديو "اعتداء على طلبة كويتيين في مصر"، والأمير هاري يكشف في مذكراته كيف فقد عذريته مع "امرأة أكبر منه سنًا"، وصولا إلى إيقاف تسليم نجل "إل تشابو"لأمريكا بعد مقتل 29 بعملية اعتقاله... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعدمت إيران، السبت، شابين، أحدهما بطل كاراتيه، والآخر مدرب أطفال متطوع. ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص المعروف أنهم أُعدموا على صلة بالاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ سبتمبر/ أيلول، إلى أربعة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، أن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ "باتريوت" سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

أثار مقطع فيديو متداول جدلا واسعًا في الكويت، بعد أن أظهر مشاهد مزعومة لاعتداء عناصر أمن مصريين على طلبة كويتيين في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

وصف دوق ساسكس الأمير هاري، فقدان عذريته بأنه "حلقة مهينة"، وذلك في مذكراته المرتقبة بعنوان "سبير" SPARE، وفقا لما ذكرت شبكة Sky News.

أوقف قاضٍ اتحادي في مكسيكو سيتي تسليم أوفيديو، نجل خواكين غوزمان المعروف باسم "إل تشابو"، زعيم عصابة المخدرات المزعوم، إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة، بعد يوم من اعتقاله في عملية مكثفة في شمال المكسيك أدت إلى مقتل 29 شخصا.