من استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، واعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد 30 عامًا من الهروب، واغتيال نائب أفغانية سابقة بالرصاص مع حارسها داخل منزلها، ومصرع 7 أشخاص كانوا في طريقهم إلى ملعب مباراة العراق وقطر، وصولا إلى تحول حلم عائلة فنلندية للعيش في إيطاليا إلى كابوس... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
نجحت السلطات الأمنية الإيطالية في إلقاء القبض على زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو، الإثنين، الذي يعتبر أحد أكثر المطلوبين في أوروبا، بينما غرّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قائلة إنه "انتصار عظيم للدولة مما يدل على أنها لا تستسلم في مواجهة المافيا".
لقي 7 مشجعين مصرعهم مع إصابة 30 آخرين بجروح، أثناء توجههم لملعب مباراة العراق وقطر، بعد تعرض حافلة كانت تقلهم لحادث سير مروّع، على الطريق البري الرابط بين مدينتي الناصرية والبصرة العراقيتين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).