من استقالة وزيرة الدفاع الألمانية، واعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد 30 عامًا من الهروب، واغتيال نائب أفغانية سابقة بالرصاص مع حارسها داخل منزلها، ومصرع 7 أشخاص كانوا في طريقهم إلى ملعب مباراة العراق وقطر، وصولا إلى تحول حلم عائلة فنلندية للعيش في إيطاليا إلى كابوس... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بسبب "التركيز على شخصها".. استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كرستين لامبرخت

طلبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت من المستشار الألماني أولاف تشولتز، قبول استقالتها، وفقا لما قالته المتحدثة باسم الوزارة لـCNN

كان يتلقى العلاج في عيادة.. اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد 30 عامًا من الهروب

نجحت السلطات الأمنية الإيطالية في إلقاء القبض على زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو، الإثنين، الذي يعتبر أحد أكثر المطلوبين في أوروبا، بينما غرّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قائلة إنه "انتصار عظيم للدولة مما يدل على أنها لا تستسلم في مواجهة المافيا".

اغتيال نائب أفغانية سابقة بالرصاص مع حارسها داخل منزلها في كابول وإصابة شقيقها

قال خالد زادران المتحدث باسم الشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، إن النائب الأفغانية السابقة مرسال نبي زاده وحارسها قُتلا داخل منزلها في كابول في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

حزن يخيّم على خليجي 25.. مصرع 7 وإصابة 30 لدى توجههم لملعب مباراة العراق وقطر

لقي 7 مشجعين مصرعهم مع إصابة 30 آخرين بجروح، أثناء توجههم لملعب مباراة العراق وقطر، بعد تعرض حافلة كانت تقلهم لحادث سير مروّع، على الطريق البري الرابط بين مدينتي الناصرية والبصرة العراقيتين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

كيف تحول حلم العيش في إيطاليا بمنازل رخيصة إلى كابوس لعائلة من فنلندا؟

تسبّبت عائلة من فنلندا بضجّة في إيطاليا بعد نشرها رسالة مفتوحة ذكرت فيها اضطرارها لمغادرة حياتها الجديدة في صقلية بسبب مزاعم أن نظام التعليم لا يرقى إلى مستوى المعايير الفنلندية.