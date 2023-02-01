من إجراء مذيع CNN، جايك تابر، مقابلة حصرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وناقش معه موضوع إطلاق النار على الإسرائيليين وما مدى قلقه بشأن ما يخرج عن نطاق السيطرة، إلى توقع انخفاض النمو العالمي من 3.4٪ في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023، وتشير التوقعات بعودة ارتفاعه إلى 3.1٪ في عام 2024... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.
وفقًا لنسخة محدثة من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أصدرها صندوق النقد الدولي في شهر يناير، من المتوقع انخفاض النمو العالمي من 3.4٪ في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023، وتشير التوقعات بعودة ارتفاعه إلى 3.1٪ في عام 2024.