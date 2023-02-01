من إجراء مذيع CNN، جايك تابر، مقابلة حصرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وناقش معه موضوع إطلاق النار على الإسرائيليين وما مدى قلقه بشأن ما يخرج عن نطاق السيطرة، إلى توقع انخفاض النمو العالمي من 3.4٪ في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023، وتشير التوقعات بعودة ارتفاعه إلى 3.1٪ في عام 2024... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

نتنياهو لـCNN: نتخذ إجراءات تستهدف الإرهابيين ودائرة مؤيديهم ولا أؤمن بالعقاب الجماعي

أجرى مذيع CNN، جايك تابر، مقابلة حصرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وناقش معه موضوع إطلاق النار على الإسرائيليين وما مدى قلقه بشأن ما يخرج عن نطاق السيطرة.

نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني تشرح لـCNN ما حدث عند التصويت لملف السعودية

أوضحت نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، سوزان شلبي، لـCNN أسباب عدم تصويت مندوب الاتحاد الفلسطيني لملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

للمرة الأولى.. السعودية تفوز بحق استضافة نهائيات كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، خلال اجتماع الجمعية العمومية في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الأربعاء.

إذا صادفتها لا تلمسها.. باحثون يعثرون على كبسولة إشعاعية مميتة فقدت لأيام

يبدو الأمر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش كبسولة فضية من مقاس 8X6 مم، ليست أكبر من عملة معدنية، يُعتقد أنها ضاعت في مكان ما على امتداد طريق صحراوي شاسع في أكبر ولاية بأستراليا.

كيف كان أداء اقتصاد السعودية بـ2022؟ إليكم ما قاله صندوق النقد

وفقًا لنسخة محدثة من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أصدرها صندوق النقد الدولي في شهر يناير، من المتوقع انخفاض النمو العالمي من 3.4٪ في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023، وتشير التوقعات بعودة ارتفاعه إلى 3.1٪ في عام 2024.