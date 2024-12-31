(CNN)-- قالت النيابة العامة في الأرجنتين في بيان، الاثنين، إن 5 أشخاص وُجهت إليهم اتهامات فيما يتصل بوفاة نجم فرقة "One Direction" السابق ليام باين، إثر سقوطه من شرفة غرفته بأحد فنادق بوينس آيرس في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وكان يبلغ من العمر 31 عاما.

وقال مكتب المدعي العام إن شخصا تم تحديده على أنه "ممثل" باين، فضلا عن مدير الفندق، ورئيس الاستقبال، وُجهت إليهم تهمة القتل غير العمد. وفي حالة إدانتهم، سيواجهون عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن.

كما وُجهت اتهامات إلى موظف في الفندق، ونادل محلي بتزويد باين بالكوكايين أثناء إقامته، وأمر القاضي بسجنهما قبل محاكمتهما. وقد يواجهان عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن.

ولم تكشف المحكمة عن هويات المتهمين، بخلاف أدوارهم المهنية فيما يتعلق بالضحية.

وقال ممثلو الادعاء في الأرجنتين الشهر الماضي إن باين كان تحت تأثير الكحول، والكوكايين، ومضاد للاكتئاب قبل وفاته.

وخلصت القاضية لورا برونيارد، المسؤولة عن القضية، إلى أنه بسبب حالة السُّكر التي كان عليها، كان باين يخلط بين شرفة غرفة الفندق ومخرج محتمل، وبينما كان يحاول الخروج من الشرفة، فقد حياته في سقوط غير مخطط له.

واستشهدت القاضية بالأدلة التي تم جمعها من تقارير الخبراء، والشهادات، ولقطات من كاميرات في الفندق، وقالت إن باين كان في بهو الفندق في حالة سُكر واضحة قبل دقائق من سقوطه في 16 أكتوبر.

وقالت برونيارد: "في الساعة 4:54 مساءً من ذلك اليوم، كان ليام باين فاقدًا للوعي في ردهة استقبال فندق (كاسا سور) وسحبه ثلاثة أشخاص" إلى غرفته.

واتهم مدير الفندق بأنه كان شاهداً على اللحظة التي كان فيها باين في الردهة و"سمح، على الأقل بالتغافل"، بنقل الضحية إلى غرفة بها شرفة، "وهو ما كان مصدر خطر على باين"، وفقاً للقاضية.

واتهمت موظفة الاستقبال بتوجيه مجموعة من ثلاثة أشخاص جرّوا باين من الردهة إلى الغرفة. وخلصت القاضية أيضاً إلى أن "السلوك الذي كان ينبغي أن يتم تنفيذه كان الحفاظ عليه آمناً في منطقة خالية من مصادر الخطر، في صحبة أشخاص آخرين، وحتى يتم تقديم الرعاية الطبية له".

ويتهم ممثل باين بمغادرة الفندق قبل 50 دقيقة من سقوطه، على الرغم من علمه بحالة المغني الهشة. وجاء في بيان مكتب المدعي العام أن المتهم "فشل في القيام بواجباته في الرعاية والمساعدة والإعانة، وترك (باين) لمصيره، مع العلم أنه غير قادر على رعاية نفسه".

ورغم اتهام مدير الفندق وموظفة الاستقبال والممثل بالقتل غير العمد، فقد قررت القاضية أنهم لم يتصرفوا معًا أو بطريقة مخططة.

أما المتهمون بتوريد المخدرات، فقد أمرت برونيارد بوضعهم في الحبس الاحتياطي.

وكان باين قد تحدث بصراحة عن صراعه مع تعاطي المخدرات وصحته العقلية. في صيف عام 2023، وقال باين إنه يحتفل بستة أشهر من الرصانة بعد إكمال العلاج في منشأة أمريكية. وكان من المقرر أن تبدأ جولة باين في أمريكا الجنوبية في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، لكنه اضطر إلى تأجيل التواريخ المقررة بعد إصابته بعدوى في الكلى.

وصدمت وفاة باين عالم الموسيقى. لقد انطلق إلى النجومية العالمية كجزء من فرقة "One Direction"، إحدى أكبر فرق الشباب البريطانية على الإطلاق، والتي تم تشكيلها في برنامج "The X Factor" البريطاني في عام 2010. وأعلنت المجموعة، التي ضمت الأعضاء هاري ستايلز ولويس توملينسون ونيل هوران وزين مالك، عن "فجوة غير محددة" في عام 2016.

وحضر زملاء الفرقة الـ4 السابقون جنازة باين في أميرشام، شمال غرب لندن، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. كما حضر قطب الموسيقى سيمون كويل - الذي خطط لتشكيل المجموعة في برنامج "The X Factor" الجنازة أيضًا.

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وقبل وفاته بفترة وجيزة، شُوهد باين في الأرجنتين، وهو يحضر حفل زميله السابق في الفرقة هوران.

وفي ليلة 16 أكتوبر، طلب موظفو الفندق الذي كان يقيم فيه باين المساعدة العاجلة من الشرطة. وفي مكالمة طوارئ حصلت عليها قناة Todo Noticias التابعة لشبكة CNN في الأرجنتين، قال أحد الموظفين للشرطة: "لدينا ضيف غارق في المخدرات والكحول ... إنه يفسد كل شيء. إنه يمزق الغرفة بأكملها".