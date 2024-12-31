Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.خمسة أشخاص متهمون فيما يتعلق بوفاة ليام باين بحسب المدعي العام في الأرجنتين - CNN Arabic
أخبار الفنأخبار الفن

خمسة أشخاص متهمون فيما يتعلق بوفاة ليام باين بحسب المدعي العام في الأرجنتين

منوعات
نشر
5 min قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- قالت النيابة العامة في الأرجنتين في بيان، الاثنين، إن 5 أشخاص وُجهت إليهم اتهامات فيما يتصل بوفاة نجم فرقة "One Direction" السابق ليام باين، إثر سقوطه من شرفة غرفته بأحد فنادق بوينس آيرس في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وكان يبلغ من العمر 31 عاما.

وقال مكتب المدعي العام إن شخصا تم تحديده على أنه "ممثل" باين، فضلا عن مدير الفندق، ورئيس الاستقبال، وُجهت إليهم تهمة القتل غير العمد. وفي حالة إدانتهم، سيواجهون عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن.

كما وُجهت اتهامات إلى موظف في الفندق، ونادل محلي بتزويد باين بالكوكايين أثناء إقامته، وأمر القاضي بسجنهما قبل محاكمتهما. وقد يواجهان عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن.

ولم تكشف المحكمة عن هويات المتهمين، بخلاف أدوارهم المهنية فيما يتعلق بالضحية.

وقال ممثلو الادعاء في الأرجنتين الشهر الماضي إن باين كان تحت تأثير الكحول، والكوكايين، ومضاد للاكتئاب قبل وفاته.

وخلصت القاضية لورا برونيارد، المسؤولة عن القضية، إلى أنه بسبب حالة السُّكر التي كان عليها، كان باين يخلط بين شرفة غرفة الفندق ومخرج محتمل، وبينما كان يحاول الخروج من الشرفة، فقد حياته في سقوط غير مخطط له.

واستشهدت القاضية بالأدلة التي تم جمعها من تقارير الخبراء، والشهادات، ولقطات من كاميرات في الفندق، وقالت إن باين كان في بهو الفندق في حالة سُكر واضحة قبل دقائق من سقوطه في 16 أكتوبر.

قد يهمك أيضاً

نتائج أولية كشفت عن وجود "كوكايين" في جسد ليام باين عند وفاته

وقالت برونيارد: "في الساعة 4:54 مساءً من ذلك اليوم، كان ليام باين فاقدًا للوعي في ردهة استقبال فندق (كاسا سور) وسحبه ثلاثة أشخاص" إلى غرفته.
واتهم مدير الفندق بأنه كان شاهداً على اللحظة التي كان فيها باين في الردهة و"سمح، على الأقل بالتغافل"، بنقل الضحية إلى غرفة بها شرفة، "وهو ما كان مصدر خطر على باين"، وفقاً للقاضية.

واتهمت موظفة الاستقبال بتوجيه مجموعة من ثلاثة أشخاص جرّوا باين من الردهة إلى الغرفة. وخلصت القاضية أيضاً إلى أن "السلوك الذي كان ينبغي أن يتم تنفيذه كان الحفاظ عليه آمناً في منطقة خالية من مصادر الخطر، في صحبة أشخاص آخرين، وحتى يتم تقديم الرعاية الطبية له".

ويتهم ممثل باين بمغادرة الفندق قبل 50 دقيقة من سقوطه، على الرغم من علمه بحالة المغني الهشة. وجاء في بيان مكتب المدعي العام أن المتهم "فشل في القيام بواجباته في الرعاية والمساعدة والإعانة، وترك (باين) لمصيره، مع العلم أنه غير قادر على رعاية نفسه".

ورغم اتهام مدير الفندق وموظفة الاستقبال والممثل بالقتل غير العمد، فقد قررت القاضية أنهم لم يتصرفوا معًا أو بطريقة مخططة.

أما المتهمون بتوريد المخدرات، فقد أمرت برونيارد بوضعهم في الحبس الاحتياطي.

وكان باين قد تحدث بصراحة عن صراعه مع تعاطي المخدرات وصحته العقلية. في صيف عام 2023، وقال باين إنه يحتفل بستة أشهر من الرصانة بعد إكمال العلاج في منشأة أمريكية. وكان من المقرر أن تبدأ جولة باين في أمريكا الجنوبية في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، لكنه اضطر إلى تأجيل التواريخ المقررة بعد إصابته بعدوى في الكلى.

وصدمت وفاة باين عالم الموسيقى. لقد انطلق إلى النجومية العالمية كجزء من فرقة "One Direction"، إحدى أكبر فرق الشباب البريطانية على الإطلاق، والتي تم تشكيلها في برنامج "The X Factor" البريطاني في عام 2010. وأعلنت المجموعة، التي ضمت الأعضاء هاري ستايلز ولويس توملينسون ونيل هوران وزين مالك، عن "فجوة غير محددة" في عام 2016.

وحضر زملاء الفرقة الـ4 السابقون جنازة باين في أميرشام، شمال غرب لندن، في أواخر  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. كما حضر قطب الموسيقى سيمون كويل - الذي خطط لتشكيل المجموعة في برنامج "The X Factor" الجنازة أيضًا.

00:51
دُفن ببلدة ريفية هادئة.. عائلة ليام باين وزملاء فرقته السابقون يصلون لحضور جنازته


وقبل وفاته بفترة وجيزة، شُوهد باين في الأرجنتين، وهو يحضر حفل زميله السابق في الفرقة هوران.

وفي ليلة 16 أكتوبر، طلب موظفو الفندق الذي كان يقيم فيه باين المساعدة العاجلة من الشرطة. وفي مكالمة طوارئ حصلت عليها قناة Todo Noticias التابعة لشبكة CNN في الأرجنتين، قال أحد الموظفين للشرطة: "لدينا ضيف غارق في المخدرات والكحول ... إنه يفسد كل شيء. إنه يمزق الغرفة بأكملها".

قد يهمك أيضاً

وفاة ليام باين.. تظل الأسئلة قائمة مع استمرار التحقيق في سقوطه المميت

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.