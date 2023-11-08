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القدس (CNN)-- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها الأربعاء، أن مستشفى القدس في مدينة غزة سيقلص معظم عملياته وسط نقص الوقود لضمان الحد الأدنى من الخدمات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء في بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن "المستشفى يواجه نقصًا حادًا في الوقود، ومن المتوقع أن ينفد منه اليوم".

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن المولد الرئيسي للمستشفى متوقف عن العمل، ويعمل المستشفى بدلا منه بمولد صغير.

وقال البيان إن المستشفى أغلق جناح الجراحة وجناح التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الطبي ومحطة توليد الأكسجين. ويتلقى كل مبنى مستشفى الآن ساعتين من الكهرباء يوميًا بعد الساعة الخامسة مساءً، للتأكد من أن النازحين البالغ عددهم 14,000 نازح يعيشون هناك لديهم ما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضافت: "بات الآن من المستحيل على جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الحصول على الوقود من داخل قطاع غزة. وتأمل ألا تضطر إلى إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل في الأيام القليلة المقبلة بسبب نفاد الوقود والإمدادات الأساسية".

وناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المنظمات الصحية والإغاثية السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والوقود إلى مستشفى القدس.

كانت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى غزة منذ السماح لها للمرة الأولى في 21 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك 81 شاحنة من الهلال الأحمر المصري تم استلامها عند معبر رفح الحدودي، الثلاثاء، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت تلك الشاحنات تحتوي على الغذاء والماء والإمدادات الطبية والأدوية، ولكن لم يسمح للوقود بدخول غزة.