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(CNN)-- وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الوضع في غزة بأنه "كابوس إنساني لا ينتهي للمدنيين"، كما جدد مرة أخرى دعواته إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال غوتيريش في رسالة بالفيديو تم بثها أمام المؤتمر الإنساني الدولي للسكان المدنيين في غزة، الخميس، الذي عُقد في باريس حول المدنيين: "لقد مُحيت أحياؤهم، وقُتل أحباؤهم. والقنابل تنهمر، بينما يُحرمون من أساسيات الحياة: الغذاء والماء والدواء والكهرباء".

وأضاف أيضا أن حجم المساعدات المتدفقة كان بمثابة "قطرة في محيط"، وقال إن المجتمع الدولي يجب أن يكثف جهوده لحماية المدنيين، وحث الدول على الاستثمار في نداء إنساني للأمم المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوضح غوتيريش: "يمكننا أن نساعد المدنيين في غزة في نهاية المطاف، على رؤية بصيص من الأمل على الأقل كعلامة على التضامن، وإشارة إلى أن العالم يرى محنتهم ويهتم بما يكفي للتحرك".

كما حضر مارتن غريفيث، كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة، مؤتمر مساعدات غزة، والذي أبدى مخاوفه بشأن أي اقتراح لدفع الآلاف إلى "المناطق الآمنة".

وقال إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون "جزءا من اقتراح أحادي الجانب لدفع مئات الآلاف من المدنيين اليائسين في غزة إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة".

وأضاف غريفيث أن الأمم المتحدة لم تشارك في أي استعدادات لوصول النازحين إلى "المناطق الآمنة" المحتملة في غزة.

كما أثار غريفيث المخاوف بشأن ظروف "المنطقة الآمنة"، قائلا إن "الظروف المُرضية غير موجودة في أي مكان في غزة، لضمان المأوى المناسب والغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة".