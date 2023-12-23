نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- دمرت قوات الجيش الإسرائيلي، شبكة أنفاق تحت الأرض في منطقة عيسى جنوب مدينة غزة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشبكة كانت بمثابة "موقع تحت الأرض"، وتم تدمير "العديد من المباني المستخدمة كمقر لحماس" كجزء من عملياتها في الأيام الأخيرة.

وزعم البيان أنه "تم القضاء على العديد من إرهابيي حماس، إلى جانب العديد من المباني المستخدمة في الأنشطة الإرهابية والأسلحة التي تم تدميرها".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري إن شبكة الأنفاق اُستهدفت باستخدام "13 طنا من المتفجرات، التي فجرت في الوقت نفسه 30 فتحة للأنفاق بطريقة آمنة".

كما تم استخدام الشبكة، بحسب الجيش الإسرائيلي، "للتخزين والمخابئ والقيادة والسيطرة وتنقل العناصر بين مناطق مختلفة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن لقطات الفيديو التي التقطتها وحدة الكلاب البوليسية كشفت أن شبكة الأنفاق يبلغ طولها "مئات الأمتار".

وتُعرف أنفاق حماس في غزة بالعامية باسم "مترو غزة"، وهو عبارة عن متاهة واسعة من الأنفاق أسفل غزة، تُستخدم لنقل الأشخاص والبضائع، وتخزين الصواريخ ومخابئ الذخيرة، وإيواء مراكز القيادة والسيطرة التابعة لحماس، بعيدا عن أعين طائرات الجيش الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع بدون طيار.

وخلال هجومه على القطاع، ادعي الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف "المئات من فتحات الأنفاق الإرهابية في جميع أنحاء قطاع غزة"، ويقول إنه يعمل على "تحديد وتدمير العشرات من ممرات الأنفاق الهجومية".

وقد قام الجيش الإسرائيلي مؤخرا باختبار طرق لإغراق أنفاق حماس.