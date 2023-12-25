نشر الاثنين ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2023

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شاهد نفق حماس الذي يدّعي الجيش الإسرائيلي أنه "الأكبر" في غزة

القدس (CNN)-- كشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن معلومات جديدة حول شبكة أنفاق تحت الأرض تابعة لحركة حماس، والتي قال الجيش إنه هدمها مؤخرا بعدما انتشل منها جثث خمسة رهائن إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، نقلا عن العمليات الأخيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية في "منطقة مخيم جباليا"، إنه "اكتشف شبكة أنفاق استراتيجية كانت بمثابة المقر الشمالي لقيادة حركة حماس في غزة. المقر تحت الأرض، ويضم مستويين، مع العديد من الطرقات، تم استخدامها لتوجيه القتال وتحركات الإرهابيين".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "الشبكة كانت متصلة بفتحة نفق يؤدي إلى مقر إقامة قائد لواء الشمال التابع لحماس" أحمد الغندور.

وحدد الجيش الإسرائيلي سابقا، أحمد الغندور بأنه "شخصية قيادية في تخطيط وتنفيذ مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي". وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن الغندور وأربعة " من كبار القادة" الآخرين قُتلوا في عمليات للجيش الإسرائيلي.

وفي بيانه، الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن شبكة الأنفاق، التي تستخدمها حماس، "تمر أيضا تحت مدرسة ومستشفى".

ولم تتحقق CNN بشكل مستقل من تفاصيل موقع شبكة الأنفاق.

وبعد انتشال جثث الرهائن – زيف دادو، إيدن زكريا، رون شيرمان، نيك بيزر وإيليا توليدانو – قال الجيش الإسرائيلي إنه قام بتدمير "المقر تحت الأرض".

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن "هدم المقر في جباليا، جزء من الجهود المبذولة للتعامل مع البنية التحتية لأنفاق حماس، واستهداف كبار قادتها وقدراتها الاستراتيجية".

وأضاف أن "هذا الجهد مستمر في كل الأوقات، ويجري الآن تنفيذه في خان يونس وجنوب قطاع غزة".