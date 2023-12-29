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(CNN)-- قال الدكتور خليل الديكران، رئيس قسم التمريض في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة، لشبكة CNN، الجمعة، إن 35 فلسطينيًا قتلوا وأُصيب العشرات بعد غارات جوية إسرائيلية على مبان سكنية في وسط غزة ليلا.

وأضاف الديكران لشبكة CNN عبر الهاتف، الجمعة: "استقبلنا 35 جثة وعشرات الجرحى من وسط غزة، جراء الغارات الجوية والقصف على المباني السكنية في مخيمات النصيرات والمغازي ودير البلح، منذ منتصف الليل وحتى صباح الجمعة".

وأردف الدكتور خليل الديكران أن معظم القتلى والجرحى من النساء والأطفال.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق، لكنها لم تتمكن من الحصول على رد فوري على هذه المزاعم.

وحذر الجيش الإسرائيلي السكان في أجزاء كثيرة بوسط غزة، من أنه يجب المغادرة بشكل عاجل، بينما تتواصل عملياته ضد حماس.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة في بيان، الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 21,507، بالإضافة إلى إصابة 55,915 آخرين.

وأضافت الوزارة أيضا في بيانها أن 187 شخصا قتلوا وأُصيب 312 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.