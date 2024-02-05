رأي: لماذا تبعث الضربات الأمريكية ضد ميليشيات إيران برسالة خاطئة؟

هذا المقال بقلم بيتر بيرغن محلل شؤون الأمن القومي في CNN، ونائب رئيس مركز أبحاث New America. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأيه ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

تكرر العديد من التقارير الإعلامية نقاط حديث إدارة بايدن بأن الضربات الانتقامية على أكثر من 85 هدفًا في العراق وسوريا كانت مصممة "لإرسال رسالة" في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار شنته ميليشيا مدعومة من إيران أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

ولكن ما هي الرسالة بالضبط وكيف من المحتمل أن يتم تلقيها؟

دعونا نفكر كيف تم تأطير هذه الضربات. يوم الثلاثاء، قال الرئيس جو بايدن للصحفيين إنه اتخذ قراره بشأن ما سيفعله، في حين قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "من العدل بالنسبة لكم أن تتوقعوا أننا سنرد بطريقة مناسبة..."، وهذا أعطى أي عضو من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين يعيشون في العراق وسوريا مهلة عدة أيام لحزم حقائبهم والتوجه إلى مكان آخر.

كما قالت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا إنها لا تريد خوض حرب مع إيران. لكن جزءاً من بناء الردع هو ألا تقول ما لن تفعله، بل ترك بعض الغموض الاستراتيجي حول ما يمكنك وما قد تفعله.

وبالنظر إلى التاريخ غير الناجح إلى حد كبير لمثل هذه الضربات الأمريكية ضد الجماعات الوكيلة لإيران في الشرق الأوسط، فمن غير المرجح أن يردع رد الولايات المتحدة، إلى جانب أي عمل عسكري لاحق، الوكلاء الإيرانيين عن شن المزيد من الهجمات على الأهداف الأمريكية والشحن في المنطقة. ومن أجل إخماد احتمالات نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقا، يتعين على الولايات المتحدة أن تركز جهودها على معالجة السبب الأساسي وراء هذا الصراع المضطرب: الحرب المستمرة في غزة.

وفشلت الضربات الأمريكية السابقة في ردع إيران ووكلائها. قصفت الولايات المتحدة مرارا أهدافا للحوثيين في اليمن في الأسابيع الأخيرة، لكن الحوثيين المسلحين من إيران استمروا في إطلاق الصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر واقتربوا من ضرب سفينة حربية أمريكية يوم الثلاثاء. وأسقطت القوات الأمريكية، الجمعة، 12 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين خلال 12 ساعة تقريبا. يوم السبت، ضربت الولايات المتحدة ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين قبل ساعات فقط من قيام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشن ضربات إضافية على أهداف للحوثيين في اليمن، حيث أصابت ما لا يقل عن 30 هدفًا في 10 مواقع.

لقد رأينا هذا مراراً وتكراراً. في يناير/كانون الثاني 2020، أمرت إدارة ترامب بشن غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل أهم قائد عسكري إيراني قاسم سليماني في بغداد، عاصمة العراق، ووصفتها بأنها عمل ردع ضد الهجمات على الأمريكيين في المنطقة. وبعد أقل من أسبوع، أطلقت إيران صواريخ باليستية على قاعدتين أمريكيتين في العراق، تسببت بإصابة أكثر من 100 جندي أمريكي بـ"صدمة دماغية".

وكان لضربة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل زعيم ميليشيا مدعومة من إيران في بغداد، آثار غير مرغوب فيها بالمثل. لقد أعطت الحكومة العراقية المزيد من المبررات في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة للدعوة إلى سحب 2500 جندي أمريكي ما زالوا متمركزين في العراق - وهي خطوة من شأنها أن تحقق هدفًا مهمًا للسياسة الإيرانية.

دعونا لا ننسى أن إدارة بايدن ارتكبت بالفعل خطأً فادحًا عندما سحبت جميع القوات الأمريكية من أفغانستان المجاورة لإيران في صيف عام 2021. ويمكنك أن تتخيل فرحة طهران عندما حدث ذلك.

فالانسحاب من العراق سيكون فشلاً آخر لا يخدم إلا مصالح إيران، خاصة وأن تقريراً للأمم المتحدة صدر مؤخرا يؤكد تقارير سابقة تفيد بأن الزعيم «الفعلي» لتنظيم القاعدة، سيف العدل، لا يزال يعيش في إيران.

ومن وجهة نظر إيران، يبدو أن جهودها الرامية إلى الحلول محل الولايات المتحدة باعتبارها اللاعب الإقليمي الرئيسي في الشرق الأوسط تسير على ما يرام.

ما نحتاج إليه هو اعتراف واضح بأن هذه الضربات لا تعزز الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة المتمثلة في منع إيران ووكلائها من مهاجمة الأهداف والحلفاء الأمريكيين، وأن طهران تواصل نشر نفوذها الكبير في الشرق الأوسط من اليمن في الجنوب إلى لبنان على بعد 1500 ميلاً إلى الشمال.

في عبارته الشهيرة، قال الجنرال البروسي والاستراتيجي العسكري كارل فون كلاوزفيتز، "إن أول وأسمى وأبعد قرار للحكم الذي يتعين على رجل الدولة والقائد أن يتخذه هو تحديد نوع الحرب التي يخوضونها".

هل لدى الولايات المتحدة أي فكرة حقيقية عن نوع الصراع الذي تخوضه؟ بالطبع، لا توجد إجابات سهلة، ولا يتعين على "محاربي الكراسي" في العاصمة الذين يضغطون على بايدن لضرب أهداف في إيران أن يتعايشوا مع ما سيبدو عليه "اليوم التالي" والتأثيرات غير المباشرة التي قد تؤدي إلى الصراع الإقليمي الأوسع في الشرق الأوسط.

وبينما قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الجمعة، إن الضربات في العراق وسوريا كانت مجرد "بداية ردنا"، ليس هناك الكثير من الأدلة المستندة إلى ما رأيناه حتى الآن تشير إلى أن الضربات الإضافية ستساعد. من المحتمل أن تؤدي هجمات سيبرانية أمريكية في إيران إلى إتلاف العناصر الرئيسية لهياكل القيادة والسيطرة العسكرية الإيرانية، لكن هذا النوع من الهجمات قد يستغرق عدة أسابيع للتحضير.

ويتعين على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة لمعالجة المحرك الأساسي للحريق الإقليمي الحالي الذي يجتاح الشرق الأوسط. وهذا ينطوي على وقف الحرب في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأمريكيين الذين تحتجزهم حماس، ووضع خطة معقولة لـ"اليوم التالي" الذي تصمت فيه الأسلحة في غزة.

ولا يمكن لهذه الخطة أن تتضمن وقف تمويل الأونروا، وهي المؤسسة الوحيدة التي يمكنها توفير الطعام والسكن والتعليم لسكان غزة، بعد أن فعلت ذلك لعقود من الزمن. لقد كانت الأونروا محقة في إطلاق تحقيق وطرد 13 من موظفيها على الفور، والذين تزعم إسرائيل أنهم لعبوا دورًا ما في هجوم حماس في 7 أكتوبر. لكن الحقيقة هي أنه لن يكون لدى أي دولة عربية القدرة أو الإرادة لإطعام وإيواء ما يقرب من مليوني من سكان غزة، وفكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على القيام بذلك كقوة احتلال دون مواجهة تمرد محلي مكثف هي مجرد أمنيات بأفضل حالاتها.

إدارة بايدن مضطرة للاختيار من قائمة من الخيارات الصعبة في الوقت الذي تحاول فيه احتواء الصراع الإقليمي المنتشر في الشرق الأوسط مع موازنة الأهداف الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة في مساعدة إسرائيل على تفكيك الجناح العسكري لحماس وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأمريكيين المتبقين المحتجزين في غزة، مع احتواء التهديدات من إيران ووكلائها.