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(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يشهد إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، "لكننا نركز بشدة على القيام بهذا العمل، ونأمل أن نكون قادرين على استئناف إطلاق سراح الرهائن الذي توقف منذ عدة أشهر".

وقال بلينكن في تصريحات خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ: "الرهائن هم في المقام الأول في أذهاننا وفي قلوبنا".

وأضاف: "كما تعلمون، لدينا الآن رد من حماس على الاقتراح الذي تم طرحه على الطاولة، وهو طريق للمضي قدمًا. نحن ننظر إلى الأمر بشكل مكثف، كما أعرف، كما هو الحال بالنسبة لحكومة إسرائيل".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن زيارة بلينكن إلى تل أبيب "تأتي في وقت حرج للغاية في الصراع".

وتابع هرتزوغ: "إننا نتوق ونصلي من أجل إطلاق سراح الرهائن فورًا. نريد رؤيتهم يعودون في أقرب وقت ممكن. الوضع رهيب ومن الواضح أن حماس تنتهك كل قواعد السلوك البشري في هذا الصدد".

ويقترح رد حماس الكامل ثلاث مراحل، تستمر كل منها 45 يومًا، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وبذل جهد إنساني ضخم، وحرية الحركة للناس في جميع أنحاء غزة، وفقًا لنسخة حصلت عليها شبكة CNN.

وقال مسؤول إسرائيلي إن أجزاء من الاقتراح لا تناسب إسرائيل.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة المحادثات: "فيما يتعلق بصفقة الرهائن، لا يمكن أن توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وسحب القوات (الإسرائيلية)" من غزة. وقال المصدر إنه من بين عوامل أخرى، "تطالب حماس بالإفراج عن السجناء الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر. وهذا أمر لن توافق عليه إسرائيل أبدًا".