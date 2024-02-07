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(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء إن هناك 146 ضحية أمريكية- تم تحديد أغلبيتها كإصابات غير خطيرة- في الهجمات المستمرة التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا والأردن، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون الرائد بيت نغوين: "لقد سقطت 146 ضحية في العراق وسوريا والأردن منذ 18 أكتوبر".

وأوضح المتحدث أنه "من بين هؤلاء الضحايا الـ146، قُتل ثلاثة أثناء المعارك، وأُصيب اثنان بجروح خطيرة للغاية، وتسعة بإصابات خطيرة، و132 بإصابات غير خطيرة".

وحتى الثلاثاء، كان هناك ما لا يقل عن 168 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووقع معظمها في العراق وسوريا.

وقُتل ثلاثة جنود أمريكيين في الهجوم الوحيد الذي وقع في الأردن نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.