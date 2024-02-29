نيوزيلندا تصنف حركة حماس بأكملها "ككيان إرهابي".. ماذا يعني هذا؟

أمين عام "أطباء بلا حدود" لـCNN: الإغاثة عالية الجودة في غزة أكثر من مجرد عبور شاحنات أو إنزال جوي

(CNN)-- صنفت حكومة نيوزيلندا، الخميس، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأكملها على أنها "كيان إرهابي"، إذ سبق وصنفت الدولة الجناح العسكري للحركة ككيان إرهابي في عام 2010، واليوم تعلن تصنيف جناح الحركة السياسي أيضا كذلك.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز في بيان صحفي إن "ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول يعزز أننا لم نعد قادرين على التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحركة حماس"، مضيفا أن "التنظيم ككل يتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات الإرهابية المروعة".

وتعني هذه الخطوة أنه سيتم تجميد أي أصول لحماس في نيوزيلندا، وأي معاملات مالية أو عقارية وأن الدعم المادي لحماس أصبح الآن جريمة جنائية في البلاد.

وأوضح رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون أن "هذا التصنيف يستهدف حماس، وليس تقديم الدعم الإنساني الخاص للمدنيين الفلسطينيين"، مؤكدا أن ذلك لن يعيق أيضًا جهود حكومة نيوزيلندا في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية المستقبلية للمدنيين في غزة.

ويذكر أن حماس تراجعت عن بعض المطالب الرئيسية في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف القتال في غزة بعدما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب الحركة بأنها "وهمية"، مما جعل الأطراف المتفاوضة أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي قد يوقف القتال ويشهد إطلاق سراح مجموعة من الرهائن الإسرائيليين، بحسب مصدرين مطلعين على المناقشات.

وكان مسؤولون من إسرائيل وحركة "حماس" وقطر قد أبدوا حذرهم من تفاؤل الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بحلول نهاية هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن الخلافات لا تزال قائمة بينما يعمل المفاوضون على التوصل إلى اتفاق.