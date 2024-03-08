"لا يوجد في غزة".. كيف تفاعلت النساء في رفح مع يوم المرأة العالمي؟

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(CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان أصدرته تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، الجمعة، إن ما لا يقل عن 9000 امرأة قُتلن في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في بيان على منصة "إكس": "في يوم المرأة العالمي، لا تزال النساء في غزة يتحملن عواقب هذه الحرب الوحشية"، وأضافت أن 63 امرأة تُقتل في غزة يوميا في المتوسط.

وأضافت وزارة الصحة في غزة أيضا أن نحو 60 ألف امرأة حامل في قطاع غزة يعانين من "سوء التغذية والجفاف ونقص الرعاية الصحية المناسبة".

وقالت الوزارة إن نحو 5000 امرأة حامل في قطاع غزة يلدن كل شهر في ظروف "قاسية وغير آمنة وغير صحية".

ومن جانبه، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني في بيان منفصل على منصة "إكس"، إن "فرق الوكالة تعمل بلا كلل لدعم اللجان النسائية في الملاجئ المكتظة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير مساحات آمنة للنساء والفتيات".

وكتب لازاريني: "لكن يجب علينا أن نفعل المزيد لحماية حقوق النساء والفتيات وإعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية غير المقيدة والتي توافق مع النوع الاجتماعي، والوقف الفوري لإطلاق النار هو الحد الأدنى".