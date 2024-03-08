إيهود باراك لـCNN: تسليم المساعدات إلى شمال غزة يجب أن يكون على الأرض وليس جوًا.. ومصدوم مما فعلته أمريكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الجمعة، إن الإمارات تحشد جهودها مع قبرص والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى، لمحاولة توصيل مزيد من المساعدات إلى غزة عبر البحر المتوسط في عملية بحرية "معقدة".

وذكر البيان الإماراتي أنه سيتم تنسيق الجهود مع إسرائيل، وسيتم إنشاء رصيف مؤقت في غزة من قبل الولايات المتحدة بهدف تقديم "كميات كبيرة من المساعدة عن طريق البحر".

وفي بيان مشترك، أعلنت "المملكة المتحدة، والمفوضية الأوروبية وقبرص والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وهولندا، عزمها على فتح ممر مائي لإيصال كميات إضافية من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر".

وأعلن البيان أن "تلك الدول والجهات صادقت على تفعيل الممر المائي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، واصفا "الوضع الإنساني في غزة بأنه صعب للغاية، مع وجود عائلات فلسطينية وأطفال أبرياء بحاجة ماسّة إلى الأساسيات الضرورية".

وأضاف البيان: "لقد كانت لمبادرة (أمالتيا) التي أطلقتها قبرص، والتي تضع آلية لشحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة – دور محوري في تمكين هذه الجهود المشتركة لفتح ممر بحري. وتعتزم دولنا معا البناء على أسس هذا النموذج سعيا لإيصال مساعدات إنسانية بكميات أكبر كثيرا عن طريق البحر، بالتنسيق مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغرد كاغ – المكلفة بتيسير وتنسيق ومراقبة دخول المساعدات إلى غزة والتحقق منها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2720. والجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لحشد الدعم لهذه المبادرة، سوف تؤدي إلى إرسال أول شحنة من المواد الغذائية عن طريق البحر إلى أهالي غزة".

وأردف البيان: "ستعقد قبرص قريبا اجتماعا لكبار المسؤولين لبحث سبل تعجيل إيصال المساعدات من خلال هذا الطريق البحري للمحتاجين، لتكون مكملة لطرق إيصال المساعدات عن طريق البر والجو، بما في ذلك من مصر والأردن. وقد أعلنت الولايات المتحدة مهمة عاجلة بقيادة الجيش الأمريكي لتأسيس منصة بحرية مؤقتة لتمكين إيصال كميات كبيرة من المساعدات عن طريق البحر. وهذه الجهود ستكون بالتنسيق مع حكومة إسرائيل".

وأوضح البيان المشترك أن "هذا الممر المائي يمكن- ويجب- أن يكون جزءا من جهود مستمرة لزيادة دخول المساعدات والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة. وسوف نواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع إيصال المساعدات عن طريق البر، مع إصرارنا على ضرورة أن تُسهّل إسرائيل استخدام مزيد من الطرق وفتح مزيد من المعابر لإيصال المساعدات لعدد أكبر من أهالي غزة".