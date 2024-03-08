إيهود باراك لـCNN: تسليم المساعدات إلى شمال غزة يجب أن يكون على الأرض وليس جوًا.. ومصدوم مما فعلته أمريكا

لماذا لا تصل المساعدات الإنسانية الى المدنيين في غزة؟.. شاهد ما كشفه تحقيق حصري لـCNN

سيناتور لـCNN: على أمريكا توصيل المساعدات مباشرة إلى غزة إذا لم تفتح إسرائيل "المزيد من طرق الوصول"

أول تعليق من بايدن على مقتل وإصابة منتظري المساعدات بغزة.. ماذا قال وكيف علق ساندرز على الرئيس الأمريكي؟

القدس (CNN)-- رحبت إسرائيل بخطة دولية لإطلاق ممر مساعدات بحري ينقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى قطاع غزة، وحثت الدول الأخرى على الانضمام إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والإمارات العربية المتحدة في تسهيل المبادرة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، الجمعة، في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "إسرائيل ترحب بإطلاق الممر البحري من قبرص إلى قطاع غزة".

وأضاف أن المبادرة القبرصية ستسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد إجراء عمليات التفتيش الأمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية.

وأوضح أن إسرائيل ستواصل تسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وفقا لقواعد الحرب، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا من جميع أنحاء العالم.

وقال: "من المهم للغاية انضمام دول إضافية إلى المبادرة القبرصية والجهد الدولي لنقل المساعدات".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، الجمعة، أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل طريق المساعدات أحادي الاتجاه، في نهاية هذا الأسبوع.

ومن جانبها، انضمت الولايات المتحدة إلى حلفائها، بما في ذلك المفوضية الأوروبية وقبرص والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، في تأييد إنشاء ممر بحري لإرسال المزيد من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

وجاء في بيان مشترك صدر، الجمعة، أن "قبرص ستجتمع قريبا مع كبار المسؤولين لمناقشة كيفية تسريع هذه القناة البحرية لدعم المحتاجين، واستكمال الطرق البرية والجوية، بما في ذلك من مصر والأردن".

وأضاف البيان أن "إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر سيكون معقدا، وستواصل دولنا تقييم وتعديل جهودها لضمان تقديم المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية".

وقال مسؤول أمريكي، الخميس، إن توصيل المساعدات عبر الطرق البرية هو "الوسيلة الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة للحصول على المساعدة"، لكن إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن إنشاء رصيف مؤقت، الخميس، يقترن بهذا الطريق البحري، يسلط الضوء على الحاجة الملحة للمساعدات.