نتنياهو: كل من يؤذينا أو يخطط لإيذاءنا سنؤذيه

الهجوم المميت على القنصلية الإيرانية في سوريا.. إليك كل ما نعرفه للآن

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده "تتصرف ضد إيران ووكلائها ردا على أفعالهم ضدها منذ سنوات".

وأضاف نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي: "منذ سنوات، تعمل إيران ضدنا بشكل مباشر ومن خلال وكلائها؛ وبالتالي، فإن إسرائيل تعمل ضد إيران ووكلائها، دفاعيا وهجوميا".

وتابع: "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا وسنتصرف وفقا للمبدأ البسيط المتمثل في أن كل من يؤذينا أو يخطط لإيذاءنا سنؤذيه"، ثم أغلق الاجتماع أمام وسائل الإعلام.

ولم يقدم نتنياهو مزيدا من التفاصيل عندما كانت وسائل الإعلام، لكن تصريحاته تأتي في الوقت الذي ألقى فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باللوم على إسرائيل في الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا، الاثنين، وتعهد بأنه "لن يمر دون رد".

وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن إسرائيل هي المسؤولة، فيما أكدت الولايات المتحدة أنها لم تكن متورطة في الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN في وقت سابق إنه لا يعلق على التقارير الأجنبية، ومع ذلك، قال متحدث عسكري إن إسرائيل تعتقد أن الهدف الذي تم ضربه كان "مبنى عسكريا لقوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مسؤول عن العمليات الخارجية".