محلل: هناك "ارتباك وإحراج" على الجانب الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة في غارة على غزة

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(CNN) -- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الاثنين، إن التفسير الذي قدمته إليها إسرائيل بشأن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة، بمن فيهم الأسترالية زومي فرانككوم "غير مرض".

وأضاف ألبانيز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية: "لا نجد التفسيرات مرضية، هذه مأساة، ونحتاج إلى المساءلة المناسبة، وإلى الشفافية الكاملة بشأن الظروف، وأعتقد أن هذا ما يتوقعه الشعب الأسترالي".

وتوفيت فرانككوم و6 من زملائها العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم توصيل الطعام إلى الناس الذين يتضورون جوعا في غزة.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة كانت "حالة مأساوية من الخطأ في التعرف على هوية الهدف"، وفي النتائج الأولية التي صدرت، الجمعة، اعترف الجيش بسلسلة من التقييمات الفاشلة والإخفاقات في اتخاذ القرار التي أدت إلى شن غارات على 3 سيارات تقل عمال الإغاثة الأبرياء، وقام الجيش الإسرائيلي بطرد ضابطين كبيرين ووبخ قائدا كبيرا.

وجاءت تصريحات ألبانيز في نفس اليوم الذي أعلنت فيه حكومته تعيين مستشار خاص لمراقبة التحقيق الذي أجرته إسرائيل بشأن مقتل عمال الإغاثة الذي أثار غضبا عالميا.

وأضاف ألبانيز أنه يتوقع أن يحصل قائد القوات الجوية المتقاعد المارشال مارك بنسكين، الذي تم تعيينه في هذا المنصب، على كل تعاون من الجيش الإسرائيلي وحكومته.

ودعت منظمة المطبخ المركزي العالمي إلى إجراء "تحقيق مستقل من قبل طرف ثالث".